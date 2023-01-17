"Вода до окон…" В Екабпилсе затопило дом автогонщика Нитиша

"Сейчас от отдыха не осталось и следа, потому что я думаю о том, что происходит дома, что происходит с нашими пожитками. Это неприятно", - сказал Нитиш изданию Kas Jauns?.

Рейнис, который живёт со своей женой Лаурой в доме бабушки и дедушки на берегу Даугавы, не скрывает, что дому каждый год угрожала опасность, но в этом году ситуация особенно драматична.

"Ну, в нашем доме вода до окон, значит, в комнатах - на высоте метра. Конечно, все диваны, телевизоры, кресла, шкафы, стиральные машины, холодильники, всё, что находится в доме, - под водой", - говорит спортсмен.

Беспокоит его и второй дом, который совсем недавно был достроен. "Там также находится дом моих родителей и наш бизнес - гостиница", - говорит Нитиш.

Во вторник, 17 января, уровень воды в Даугаве возле Екабпилса упал до уровня 7,6 метра над нулевой отметкой, что более чем на метр ниже, чем на пике наводнения.

За ночь уровень воды в Даугаве упал почти на 30 сантиметров, сообщил мэр Екабпилса Райвис Рагайнис. В нескольких местах ведутся работы по откачке воды. Эта работа велась практически всю ночь и потребовала различных инженерных решений.

"Мы все в одной лодке, давайте смотреть, давайте делать всё возможное, чтобы минимизировать угрозу вашему имуществу и вам", - сказал глава самоуправления, поблагодарив все службы за их работу.

Также руководство самоуправления провело встречу со строителями, которые сообщили, что поврежденная водой дамба отремонтирована на соответствующем участке, поэтому жители микрорайона Целтниеки смогут вернуться домой.