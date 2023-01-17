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"Я - псих". Бриедис рассказал, с кем из боксёров хотел бы выйти в ринг

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"Я - псих". Бриедис рассказал, с кем из боксёров хотел бы выйти в ринг
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Майрис Бриедис
Майрис Бриедис Фото: скриншот видео

Латвийский боксёр Майрис Бриедис в интервью Boxing Social признался, что готов выйти в ринг и сразиться с британцем Дереком Чисорой хоть сейчас.

Бриедис давно пытается бросить вызов известной американской звезде YouTube Джейку Полу, который делает первые шаги в профессиональном боксе и собирается попробовать свои силы в смешанных единоборствах (ММА). Однако американец не ответил на вызов латвийского боксёра.

В недавнем интервью для Boxing Social Бриедис заявил, что хочет драться с британским боксёром Дереком Чисорой, который выступает в тяжёлой весовой категории. В своём последнем поединке 3 декабря 2022 года Чисора уступил своему соотечественнику Тайсону Фьюри.

"Я - псих. Я готов выйти с Чисорой в ринг хоть сегодня, но он испугался", - сказал Бриедис.

"Почему ты испугался? Ты большой мальчик, а так сильно боишься. Поэтому мне не нравятся большие мальчики, потому что они трусы", - добавил боксёр.

39-летний Чисора за свою карьеру одержал 33 победы и потерпел 13 поражений. Он трижды уступал Фьюри, а также терпел поражения от таких звёзд, как Дэвид Хэй, Виталий Кличко и Александр Усик.

Бриедис, который 13 января отметил 38-й день рождения, за время своей карьеры одержал 28 побед и потерпел два поражения.

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