В Днепре завершена поисково-спасательная операция на месте разрушенного ракетой жилого дома, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Поисково-спасательная операция в Днепре завершена: число погибших выросло до 45
Согласно последней информации, в результате удара погибли по меньшей мере 45 человек, в том числе - шестеро детей.
"По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них - шестеро детей", - сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.
Еще порядка 20 человек считаются пропавшими без вести.
Ранения получили 79 человек, среди них – 16 детей. Число спасенных из-под завалов составило 39 человек, в том числе детей шестеро.
Напомним, в субботу во время очередного обстрела Украины одна российская ракета упала на девятиэтажный жилой дом в Днепре.
Ракета уничтожила целый подъезд на 72 квартиры, в которых были задекларированы почти 200 человек.
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