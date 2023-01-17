Поисково-спасательная операция в Днепре завершена: число погибших выросло до 45

Согласно последней информации, в результате удара погибли по меньшей мере 45 человек, в том числе - шестеро детей.

"По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них - шестеро детей", - сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.

Еще порядка 20 человек считаются пропавшими без вести.

Ранения получили 79 человек, среди них – 16 детей. Число спасенных из-под завалов составило 39 человек, в том числе детей шестеро.

Напомним, в субботу во время очередного обстрела Украины одна российская ракета упала на девятиэтажный жилой дом в Днепре.

Ракета уничтожила целый подъезд на 72 квартиры, в которых были задекларированы почти 200 человек.