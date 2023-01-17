Главное за 17 января ⟩ 983 евро за квартиру в Болдерае, суд над Гревцовой и скандальное интервью Кучеры Дудю

В понедельник, 16 января, по неизвестным причинам мужчина украл украинский флаг, который был водружен на мачте возле муниципалитета Сигулды. Факт кражи был замечен очевидцем, который сразу сообщил о происходящем полиции.

С 1 февраля тарифы на тепловую энергию снизятся в Пиньки, Айзкраукле, Алуксне и Даугавпилсе, но повысятся в Бауске и Валмиере, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

По словам метеоролога Тома Брициса, наводнение в Екабпилсе беспрецедентно для Латвии. Это может показаться странным заявлением, зная, что в 1981 году уровень воды был на пять сантиметров выше. Но разница заключается в процессах, вызвавших наводнение, и в том, что отличает его от традиционных весенних паводков.

Нашествие всевозможных вирусов вкупе с войной в Украине, вызвавшей разрыв логистических цепочек и проблемы с сырьем, породило острый дефицит ряда лекарств "от простуды" в аптечных сетях. Причем не только в Латвии, а во всем мире. А в такие периоды активизируется рынок поддельных медикаментов, обороты которого исчисляются сотнями миллиардов. Есть ли риск в Латвии нарваться на фальшивку?

За рубежом:

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с должности. "Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка - значит, в отставку", - пояснил Арестович свое решение.