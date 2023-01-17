Жители Болдераи получили гигантские счета за коммунальные услуги, а Rīgas namu pārvaldnieks разослал слишком большие счета за электричество - грядет перерасчет. Об этих и других новостях, произошедших во вторник, 17 января, рассказываем в нашей ежедневной подборке!
Главное за 17 января ⟩ 983 евро за квартиру в Болдерае, суд над Гревцовой и скандальное интервью Кучеры Дудю
Новости Латвии:
На прошлой неделе рижане получили декабрьские счета за коммунальные услуги, и некоторые жители были шокированы суммой, которую им необходимо заплатить. Так, в Болдерае семья получила за квартиру площадью 82 квадратных метра счет в размере 983 евро.
Часть клиентов Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) получила неверные счета за электроэнергию. Как объяснили в компании, ошибка связана с тем, что поставщик электроэнергии предоставил неверную информацию об электроэнергии для общего пользования, потребленной в декабре.
Депутат 14-го Сейма Глория Гревцова, обвиняемая в предоставлении ложной информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), не признала себя виновной по предъявленному обвинению.
Год только начался, но многие уже планируют свой отдых. В этом году в календаре 251 рабочий день, а выходных - 114. Рассказываем, когда жители Латвии будут отдыхать в 2023 году.
После того, как уровень воды снизился, во вторник, 17 января, эвакуация в Екабпилсе была отменена и на левом берегу Даугавы. Кроме того, планируется до конца недели откачать воду из жилых домов, проинформировал исполнительный директор края Улдис Скрейверс.
В понедельник, 16 января, по неизвестным причинам мужчина украл украинский флаг, который был водружен на мачте возле муниципалитета Сигулды. Факт кражи был замечен очевидцем, который сразу сообщил о происходящем полиции.
С 1 февраля тарифы на тепловую энергию снизятся в Пиньки, Айзкраукле, Алуксне и Даугавпилсе, но повысятся в Бауске и Валмиере, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
По словам метеоролога Тома Брициса, наводнение в Екабпилсе беспрецедентно для Латвии. Это может показаться странным заявлением, зная, что в 1981 году уровень воды был на пять сантиметров выше. Но разница заключается в процессах, вызвавших наводнение, и в том, что отличает его от традиционных весенних паводков.
Нашествие всевозможных вирусов вкупе с войной в Украине, вызвавшей разрыв логистических цепочек и проблемы с сырьем, породило острый дефицит ряда лекарств "от простуды" в аптечных сетях. Причем не только в Латвии, а во всем мире. А в такие периоды активизируется рынок поддельных медикаментов, обороты которого исчисляются сотнями миллиардов. Есть ли риск в Латвии нарваться на фальшивку?
За рубежом:
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с должности. "Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка - значит, в отставку", - пояснил Арестович свое решение.
В Днепре завершена поисково-спасательная операция на месте разрушенного ракетой жилого дома, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Согласно последней информации, в результате удара погибли по меньшей мере 45 человек, в том числе - шестеро детей.
В Уганде в связи с обвинениями в изнасиловании туристки из Латвии задержан священнослужитель религиозного движения Epikaizo Ministries International Джозеф Коллинз Твахирва.
По словам министра обороны РФ, обеспечить безопасность страны можно лишь путем структурных реформ в армии. На аннексированных территориях Украины будут созданы самодостаточные группировки войск.
Президент России Владимир Путин поручил новому командующему российскими войсками в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Интересное чтиво:
В новом выпуске "вДудь" актер Оскар Кучера рассказал Юрию Дудю, почему он поддерживает российскую армию в войне России с Украиной, а также высказался о причинах войны. При этом в словах актера вскрылось множество внутренних противоречий.
Андрей Рубин когда-то был одним из лидеров сборной Латвии по футболу. На его счету 117 матчей за сборную, что является вторым показателем в истории. Рубин, в подростковом возрасте отсидевший в Рижской центральной тюрьме, имеет удивительный послужной список – он сыграл в 59 матчах подряд за сборную Латвии. Публикуем ещё один фрагмент автобиографической книги Андрея Рубина "Я сидел только один раз" (Es sēdēju tikai vienreiz), которая была написана в соавторстве с Аскольдом Улдрикисом, издателем этой книги.
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