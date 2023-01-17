Отложено рассмотрение вопроса об экзамене по латышскому для граждан России

Государственная пошлина будет установлена в размере 52 евро, что обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет для реализации фискальной нейтральности. Лицо уплачивает государственную пошлину за семь рабочих дней до даты проверки на знание языка, чтобы центр мог в разумный срок установить факт уплаты государственной пошлины и допустить лицо к сдаче экзамена.

Кроме того, будет определено, что государственная пошлина не возвращается в случаях, когда лицо не сдает экзамен на знание государственного языка. Государственная пошлина также не будет возвращена, если лицо нарушит правила сдачи теста или будет установлено, что лицо совершило неправомерные действия во время сдачи теста в смысле закона об административных взысканиях за нарушения в в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.

Государственная пошлина за прохождение проверки на знание государственного языка также не возвращается, если лицо не явилось на прохождение проверки и не представило документов, обосновывающих неявку. Соответственно, так как госпошлина не возвращается, если лицо пожелает получить новую услугу, ему придется заплатить госпошлину еще раз.

Владеть государственным языком обязаны проживающие в Латвии иностранные граждане, которые были гражданами или негражданами Латвии до приобретения гражданства другой страны.