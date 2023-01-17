Во вторник правительство отложило рассмотрение вопроса о порядке прохождения проверки на знание государственного языка гражданами России с 11 апреля до 31 июля.
Отложено рассмотрение вопроса об экзамене по латышскому для граждан России
Советник по вопросам стратегических коммуникаций министра образования и науки Анды Чакши Сергей Анцупов пояснил агентству LETA, что рассмотрение вопроса отложено на неделю, чтобы оценить возможность скидок на госпошлину.
В результате в проект правил будут включены определенные группы, такие как малообеспеченные, для которых может быть применена скидка с существующей государственной пошлины в размере 52 евро за сдачу проверки.
В проекте правил, разработанном Министерством образования и науки (МОН) о порядке проведения тестирования на знание государственного языка, предусматривается, что у граждан России есть определенный период регистрации на тестирование - с 1 февраля по 24 марта. Как заявили в МОН, расчеты позволяют сделать вывод о том, что в указанный период провести регистрацию граждан России возможно при условии одновременной работы десяти регистраторов, каждый из которых обслуживает 48 человек в день. Ожидается, что люди, зарегистрировавшиеся после 24 марта, будут сдавать тест в порядке общей очереди начиная с 1 августа.
В целях предотвращения образования очередей в проект правил внесена норма о том, что перед прибытием на экзамен лицу необходимо зарегистрироваться по телефону или через электронную почту. Информацию о времени и месте проведения экзамена гражданин России получит не позднее 1 апреля.
Государственная пошлина будет установлена в размере 52 евро, что обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет для реализации фискальной нейтральности. Лицо уплачивает государственную пошлину за семь рабочих дней до даты проверки на знание языка, чтобы центр мог в разумный срок установить факт уплаты государственной пошлины и допустить лицо к сдаче экзамена.
Кроме того, будет определено, что государственная пошлина не возвращается в случаях, когда лицо не сдает экзамен на знание государственного языка. Государственная пошлина также не будет возвращена, если лицо нарушит правила сдачи теста или будет установлено, что лицо совершило неправомерные действия во время сдачи теста в смысле закона об административных взысканиях за нарушения в в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.
Государственная пошлина за прохождение проверки на знание государственного языка также не возвращается, если лицо не явилось на прохождение проверки и не представило документов, обосновывающих неявку. Соответственно, так как госпошлина не возвращается, если лицо пожелает получить новую услугу, ему придется заплатить госпошлину еще раз.
Владеть государственным языком обязаны проживающие в Латвии иностранные граждане, которые были гражданами или негражданами Латвии до приобретения гражданства другой страны.
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