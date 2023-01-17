В Вецдаугаве двое мужчин спасли жизнь провалившемуся под лед рыбаку

На месте происшествия было констатировано, что в воде находится человек, которого держат двое мужчин на лодке.

Реагируя на ситуацию, сотрудники полиции и сотрудники Пожарно-спасательной службы бросились на помощь и вытащили на берег пострадавшего рыбака, который незамедлительно был передан врачам бригады Службы неотложной медицинской помощи.

Один из мужчин, который поспешил на лодке к рыбаку, пояснил, что они с другом с берега заметили, что в воде находится провалившийся под лед человек, поэтому взяли находящуюся на берегу лодку, у которой обрезали веревку, и с ее помощью скользили по льду, чтобы схватить человека.

После осмотра врачей было принято решение госпитализировать пострадавшего в медучреждение.

Напоминаем, что в Риге с 17 января вступил в силу запрет выходить на лед на всех водоемах.