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В Вецдаугаве двое мужчин спасли жизнь провалившемуся под лед рыбаку

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В Вецдаугаве двое мужчин спасли жизнь провалившемуся под лед рыбаку
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Служба неотложной медицинской помощи.
Служба неотложной медицинской помощи. Фото: Paula Čurkste

В субботу, 14 января, в 15 часов муниципальная полиция Риги получила вызов, что в Вецдаугаве под лед провалился рыбак и необходима срочная помощь оперативных служб. На место происшествия был направлен экипаж управления безопасности на воде.

На месте происшествия было констатировано, что в воде находится человек, которого держат двое мужчин на лодке.

Реагируя на ситуацию, сотрудники полиции и сотрудники Пожарно-спасательной службы бросились на помощь и вытащили на берег пострадавшего рыбака, который незамедлительно был передан врачам бригады Службы неотложной медицинской помощи.

Один из мужчин, который поспешил на лодке к рыбаку, пояснил, что они с другом с берега заметили, что в воде находится провалившийся под лед человек, поэтому взяли находящуюся на берегу лодку, у которой обрезали веревку, и с ее помощью скользили по льду, чтобы схватить человека.

После осмотра врачей было принято решение госпитализировать пострадавшего в медучреждение.

Напоминаем, что в Риге с 17 января вступил в силу запрет выходить на лед на всех водоемах.

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