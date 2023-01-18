Путин решил денонсировать международные договоры Совета Европы. К чему это приведет?

Участие России в Конвенции по защите по правам человека в соответствии с мартовской резолюцией комитета министров Совета Европы должно было прекратиться лишь 16 сентября. При этом российские власти, согласно конвенции, обязаны исполнить все решения ЕСПЧ по жалобам о нарушениях прав человека, имевших место до 16 сентября.

Российские власти сочли резолюцию Совета Европы нарушением его устава. Они заявили о выходе из Совета Европы еще в марте, а в мае в одностороннем порядке отказались исполнять решения ЕСПЧ, не вступившие в силу до 15 марта.

Решения этого суда обычно вступают в силу не раньше трех месяцев с момента принятия, так что не исполненными остаются те из них, что были приняты после 15 декабря, в том числе еще до войны и разрыва отношений с Советом Европы. По его данным, Россия не исполнила уже более 2220 решений суда и не выплатила более 2 млрд евро присужденных им компенсаций заявителям.

"Решение Совета Европы удовлетворяло политическим устремлениям властей РФ, хотя они и считают его незаконным", - сказал Би-би-си эксперт по европейскому праву, попросивший об анонимности. Теперь это решение требует формального юридического закрепления в виде денонсации федеральным законом, объяснил он.