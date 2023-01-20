Латвийский футболист Кроллис продолжит карьеру в чемпионате Италии

Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.

21-летний Кроллис станет первым латвийским футболистом, который сыграет в чемпионате Италии.

Кроме того, нападающий станет первым с 2017 года представителем Латвии в одном из пяти ведущих европейских чемпионатов. Последним латвийским футболистом, игравшим в чемпионате такого высокого уровня, был нападающий Артём Руднев, который выступал в Бундеслиге.

Ранее СМИ сообщали, что "Валмиера", за которую выступал Кроллис, может получить за трансфер футболиста 900 тысяч евро, а также 600 тысяч евро в качестве различных бонусов и 10% от суммы следующего трансфера.

В данный момент "Специя" с 18 очками в 18 матчах занимает 15-е место в чемпионате Италии и в оставшейся части сезона будет бороться за сохранение прописки в Серии А.

В прошлом сезоне Кроллис, который является воспитанником рижской "Метты", забил 24 гола в матчах латвийской Вирслиги, заняв первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Кроме того, нападающий помог "Валмиере" завоевать первый в истории чемпионский титул.

В составе сборной Латвии Кроллис забил три гола в 27 матчах.