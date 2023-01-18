Остапенко во время матча ругала корт и тренера, но всё равно вышла в третий круг Australian Open

Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:0 в пользу латвийской теннисистки. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Спортсменки провели на корте 2 часа 37 минут. За это время Остапенко, занимающая 18-е место в мировом рейтинге WTA, сделала четыре эйса, реализовала семь брейк-пойнта из десяти и допустила шесть двойных ошибок. Бондар (79 WTA) семь раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и допустила четыре двойные ошибки.

По ходу первого сета латвийская теннисистка ﻿обратилась к команде со словами: "Не могу играть в этой жопе". Также Остапенко говорила, что уже проиграла встречу и грозилась сняться. Кроме того, она высказывала претензии своему тренеру и пыталась выгнать его со стадиона.

Ostapenko is so funny 😭 pic.twitter.com/EqMWjB6x1V — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) January 18, 2023

В третьем круге Australian Open 25-летняя Остапенко встретится с украинкой Катериной Байндль (96 WTA), которая ранее обыграла американку Кэтрин Макнелли (94 WTA) со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Выход в третий круг - это повторение лучшего результата Остапенко на Australian Open. Ранее латвийская теннисистка добиралась до этой стадии в 2017, 2018 и 2022 годах.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января. В прошлом году женский одиночный турнир выиграла австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.