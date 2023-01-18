Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса продолжает снижаться, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Екабпилс: уровень воды в Даугаве упал на два метра
За ночь уровень воды упал примерно на 70 сантиметров. С утра субботы, когда уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг самого высокого уровня за последние десятилетия, он снизился примерно на 2 метра.
На Екабпилсской наблюдательной станции уровень воды упал ниже отметки 7 метров, но все еще выше оранжевой отметки предупреждения об опасности наводнения, которая составляет 6,6 метра над нулевой отметкой станции.
По мере того, как вода разрушает лед, часть реки в Екабпилсе освободилась от ледовых масс.
Выше Екабпилса ожидаемое повышение уровня воды в Даугаве еще не началось. В Зельки и Плявиняс уровень воды колеблется и находится ниже максимума, достигнутого в начале года.
Во многих регионах Латвии поймы рек затоплены. Уровень воды в большинстве рек начал снижаться, но в ближайшие несколько дней все еще ожидается подъем воды в реках на востоке страны.
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