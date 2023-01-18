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Мокрый снег и обледенение дорог: о погоде в среду

rus.tvnet.lv/LETA
Мокрый снег и обледенение дорог: о погоде в среду
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Снег в Риге
Снег в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 18 января, в восточных и центральных регионах Латвии ожидаются дождь и мокрый снег, в Латгале - интенсивные осадки, прогнозируют синоптики.

День будет пасмурным, слабый и умеренный юго-восточный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит 0...+4 градуса. Вечером дороги местами могут обледенеть.

В Риге в среду вечером ожидается дождь, температура воздуха составит около +3 градусов.

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