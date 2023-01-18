В Броварах Киевской области у детского сада разбился вертолет, передает "Медуза" со ссылкой на МВД Украины. По данным полиции, в крушении погибли 16 человек, включая двух детей, главу МВД Украины Дениса Монастырского, его первого зама и госсекретаря.
Фото, видео ⟩ У детского сада под Киевом упал вертолет. Погибли 16 человек, включая детей и главу МВД
"Всего пока известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей", - сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Сообщается, что вертолет принадлежал госслужбе по ЧС.
Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы страны.
По словам очевидцев, после крушения вертолета и начавшегося пожара из здания детсада стали выводить детей.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили, что летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры.
Глава областной администрации Киева Алексей Кулеба сообщил, что всех, кто был в момент падения вертолета в детском саду, эвакуировали.
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