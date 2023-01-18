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Надаль еле доиграл матч на Australian Open. Его жена плакала на трибунах

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Надаль еле доиграл матч на Australian Open. Его жена плакала на трибунах
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Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль Фото: Reuters/ScanPix

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сенсационно проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором раунде Открытого чемпионата Австралии и вылетел с турнира.

Матч продолжался 2 часа 26 минут и завершился со счётом 6:4, 6:4, 7:5 в пользу американца.

Во втором сете Надаль брал медицинский тайм‑аут из‑за проблем с ногой. На счету Надаля шесть эйсов и две двойные ошибки. Он сумел реализовать два брейк‑пойнта из четырех. Американец записал на свой счёт 14 подач навылет и два раза ошибся на подаче. У него пять реализованных брейк‑пойнтов из восьми.

"Маккензи показал высокий уровень игры, а я - не очень. В какой-то момент всё подошло к концу. Я повредил бедро. Но вообще уже устал говорить о травмах. Всё понимаю, но я проиграл матч. Боролся до последнего. Не получилось", - сказал Надаль, который в последний раз так рано покидал турниры "Большого шлема" в 2016 году, когда вылетел уже после первого раунда.

Вероятно, испанец решил продолжить матч только из упрямства или уважения к сопернику. В какой-то момент в телетрансляцию попала жена Надаля, которая плакала на трибунах.

36-летний Надаль занимает вторую строчку в мировом рейтинге ATP, а 27-летний Макдональд располагается на 65-м месте. Отметим, что в прошлом сезоне Надаль выиграл Australian Open, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января. 

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