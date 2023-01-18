Идея нейтралитета Украины больше не имеет смысла, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во вторник, 17 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он поддерживает вступление Украины в НАТО после наступления мира, хотя ранее выступал против участия Киева в альянсе.
Бывший госсекретарь США Киссинджер изменил свое мнение об Украине
"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что может начаться именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас", - сказал Киссинджер, обращаясь к форуму через платформу Zoom, имея в виду полномасштабную войну России против Украины.
"Теперь, когда этот процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины больше не имеет смысла", - признал бывший госсекретарь США.
"Конец этого процесса должен быть гарантирован НАТО. В каких бы формах ни развивался альянс, я считаю, что членство Украины в НАТО было бы наиболее подходящим исходом", - сказал Киссинджер.
Как пишет интернет-издание UnHerd, то, что реалист в международных отношениях и давний противник членства Украины в НАТО Киссинджер поддерживает идею вступления Украины в альянс - показательно.
Еще в сентябре он заявил Совету по международным отношениям, американскому аналитическому центру, что такой шаг был бы неразумным, поскольку он приведет к дальнейшей эскалации конфликта.
В прошлом месяце он призвал к прекращению огня, в результате чего Россия отведет свои войска к демаркационной линии, существовавшей до февраля, а Крым станет предметом переговоров.
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