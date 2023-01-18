Бывший госсекретарь США Киссинджер изменил свое мнение об Украине

"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что может начаться именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас", - сказал Киссинджер, обращаясь к форуму через платформу Zoom, имея в виду полномасштабную войну России против Украины.

"Теперь, когда этот процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины больше не имеет смысла", - признал бывший госсекретарь США.

"Конец этого процесса должен быть гарантирован НАТО. В каких бы формах ни развивался альянс, я считаю, что членство Украины в НАТО было бы наиболее подходящим исходом", - сказал Киссинджер.

Как пишет интернет-издание UnHerd, то, что реалист в международных отношениях и давний противник членства Украины в НАТО Киссинджер поддерживает идею вступления Украины в альянс - показательно.

Еще в сентябре он заявил Совету по международным отношениям, американскому аналитическому центру, что такой шаг был бы неразумным, поскольку он приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

В прошлом месяце он призвал к прекращению огня, в результате чего Россия отведет свои войска к демаркационной линии, существовавшей до февраля, а Крым станет предметом переговоров.