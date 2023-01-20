В субботу, 21 января, в 11.00 и в 14.00 в Большой гильдии под управлением дирижера Андриса Вецумниекса состоится концертное представление для детей "ЛеНеСОн и мир сказок Вебера".
ЛНСО приглашает маленьких слушателей познакомиться со сказками всего мира
На сей раз куклы "ЛеНеСОн" со своей командой представит маленьким слушателям сказки народов мира, которые с любовью одел в музыкальные наряды Карл Мария Вебер – один из крупнейших немецких оперных реформаторов своего времени. На сцене мы увидим охотника Макса из оперы "Волшебный стрелок", восточную принцессу Турандот, а также услышим молодых солисток – кларнетистку Анну Марию Кубецку и эстонскую гобоистку Лисете Юргенсон (Lisete Jürgenson). ЛеНеСОн на сцену выйдет дважды: в 11.00 в билингвальном представлении на русском и латышском языках, а в 14.00 в представлении на латышском языке. В антракте посетителей концерта приглашают участвовать в активных творческих играх.
В программе концертного представления "ЛеНеСОн и мир сказок Вебера" мы услышим музыку Иоганна Непомука Гуммеля и Карла Марии Вебера. Кукла ЛеНеСОн познакомит детей с увертюрой и симфоническими фрагментами из оперы Карла Марии Вебера "Волшебный стрелок", в основе которой легенда о любви дочери лесничего Богемского князя Агаты и охотника Макса, а также познакомит с увертюрой и маршем из музыки к пьесе "Турандот".
Детские и молодежные концертные циклы Латвийского Национального симфонического оркестра уже традиционно стали кузницей молодых музыкантов и дирижеров. На сей раз с оркестром будут музицировать гостья из Эстонии, гобоистка Лисете Юргенсон, и латышская кларнетистка Анна Мария Кубецка. Обе талантливые исполнительницы в 2021 году в группах своих инструментов получили Grand Prix на XXIII Международном конкурсе "Молодой музыкант" имени Эдуарда Медниса. Главный приз конкурса - возможность выступить вместе с Латвийским Национальным симфоническим оркестром в концертном сезоне 2022/2023.
Работу над концертным циклом "ЛеНеСОн" Латвийского Национального симфонического оркестра (ЛНСО) продолжают режиссер Паула Плявниеце, драматург Клавс Меллис и художник Эвита Бета. А в концерте 21 января с куклой ЛеНеСОн будут дружить актер Артурс Путныньш и актриса Анастасия Рекута-Джорджевич. Концертное представление возглавит художественный руководитель цикла дирижер Андрис Вецумниекс.
На представления 21 января, а также на дальнейшие концерты "ЛеНеСОна", билеты можно приобрести в кассе Большой гильдии и в кассах Biļešu paradīzе.
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