ЛНСО приглашает маленьких слушателей познакомиться со сказками всего мира

На сей раз куклы "ЛеНеСОн" со своей командой представит маленьким слушателям сказки народов мира, которые с любовью одел в музыкальные наряды Карл Мария Вебер – один из крупнейших немецких оперных реформаторов своего времени. На сцене мы увидим охотника Макса из оперы "Волшебный стрелок", восточную принцессу Турандот, а также услышим молодых солисток – кларнетистку Анну Марию Кубецку и эстонскую гобоистку Лисете Юргенсон (Lisete Jürgenson). ЛеНеСОн на сцену выйдет дважды: в 11.00 в билингвальном представлении на русском и латышском языках, а в 14.00 в представлении на латышском языке. В антракте посетителей концерта приглашают участвовать в активных творческих играх.