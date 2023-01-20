Одна из самых красивых и популярных футболисток мира Алиша Леманн, к радости её многочисленных подписчиков в соцсетях, теперь свободна. Правда, причина расставания девушки и её возлюбленного многих повергла в недоумение.
Алиша Леманн - футболистка, которую парень бросил из-за фотосессии
23-летняя Алиша Леманн является футболисткой сборной Швейцарии и "Астон Виллы", но прославилась она не только благодаря своей игре, но и выдающимся формам.
Этой зимой стало известно, что Леманн рассталась со своим одноклубником (из мужской команды), полузащитником Дугласом Луисом. В комментарии для The Sun близкий к ситуации источник рассказал о знакомстве пары: "Дуглас был полностью сражен Алишей. Когда он впервые увидел ее, то спросил: "Кто эта девушка?".
Издание добавляет, что бразилец оперативно пригласил красивую одноклубницу на свидание, а затем они стали одной из самых эффектных пар в английском футболе. Пара встречалась год, а затем футболист настоял на расставании.
Причина расставания оказалась очень странной. Теперь их совместные фото можно найти только в британских таблоидах.
Как сообщают британские СМИ, конфликт между влюбленными начался из-за съёмок девушки для календаря на 2023 год. Алиша решила заработать на своей сексуальности и поделиться с подписчиками фото в интригующих нарядах, но её парня такой поворот событий категорически не устроил. Начался скандал, итогом которого стало расставание.
Уступать ревнивому парню Алиша не захотела и воплотила замысел в реальность - календарь с её эксклюзивными фото можно купить за 30 фунтов (с автографом - за 50 фунтов).
Сейчас Алиша упорно готовится к возобновлению сезона и, судя по ее улыбке на свежих фотографиях, совсем не переживает из-за расставания с Луисом.
Леманн - одна из самых популярных футболисток в социальных сетях. Её профиль в Instagram насчитывает 11 млн пользователей. Футболистка провела за сборную Швейцарии 34 игры, в которых забила 7 голов. В прошлом году она должна была участвовать в Евро-2022, однако отказалась, заявив, что "морально не готова". Без неё швейцарки не вышли из группы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!