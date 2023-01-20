Алиша Леманн - футболистка, которую парень бросил из-за фотосессии

23-летняя Алиша Леманн является футболисткой сборной Швейцарии и "Астон Виллы", но прославилась она не только благодаря своей игре, но и выдающимся формам.

Этой зимой стало известно, что Леманн рассталась со своим одноклубником (из мужской команды), полузащитником Дугласом Луисом. В комментарии для The Sun близкий к ситуации источник рассказал о знакомстве пары: "Дуглас был полностью сражен Алишей. Когда он впервые увидел ее, то спросил: "Кто эта девушка?".

Издание добавляет, что бразилец оперативно пригласил красивую одноклубницу на свидание, а затем они стали одной из самых эффектных пар в английском футболе. Пара встречалась год, а затем футболист настоял на расставании.

Причина расставания оказалась очень странной. Теперь их совместные фото можно найти только в британских таблоидах.