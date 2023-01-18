Рижане беднеют: удвоилась сумма средств на выплату жилищных пособий

Самоуправление сообщает, что с ростом коммунальных расходов в прошлом году в Риге продолжал расти спрос жителей на помощь самоуправления для покрытия расходов за жилье.

В 2022 году в виде жилищных пособий было выплачено на 106% или 5,95 млн евро больше, чем в 2021 году.

Количество получателей пособий увеличилось на 82% или 6813 человек.

В декабре 2022 года на жилищные пособия было израсходовано на 700 000 евро больше, чем в декабре 2021 года, а количество получателей пособий увеличилось на 116% или 5684 человек.

При выделении пособий учитываются расходы домохозяйств, наличие сбережений и собственности.

Право на получение пособия имеют одинокие лица или семьи, если они задекларированы и проживают в Риге, их сбережения не превышают 272 евро, они владеют не более чем одним автомобилем, имеют не более пяти гектаров земли и небольшое количество хозяйственных зданий.

На пособие могут претендовать лица, у которых после оплаты счетов осталось менее 327 евро на первого или единственного человека в семье и 228 евро на каждого последующего человека в семье.