ВИДЕО ⟩ Эротические женские стоны прервали программу BBC

Во время программы "Матч дня", которая была посвящена встрече 3‑го раунда Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Вулверхэмптоном", в студии раздались стоны, которые явно смутили ведущего Гари Линекера.

Oh my god someone just did the sex noise prank on BBC . Poor @GaryLineker hahahahahahahahahahahah #FACup pic.twitter.com/E1kCvua0Uf — Seb Ate (@Mrbaiti) January 17, 2023

Линекер попытался перевести ситуацию в шутку и сказал: "Дэнни, перестань издавать эти звуки", - обращаясь к эксперту Дэнни Мёрфи. Телеканалу даже пришлось прервать прямой эфир, но после возвращения в студию странные звуки продолжали мешать передаче ещё около 10 минут.

Позже оказалось, что Линекер стал жертвой розыгрыша - бывший английский футболист заявил, что ему удалось обнаружить, откуда исходит шум. Он нашёл приклеенный к задней части кресла мобильный телефон, на входящий звонок которого были установлены звуки из порно.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 17, 2023

Ответственность за розыгрыш взял на себя блогер Дэниэл Джарвис, известный как Jarvo69, который опубликовал видео розыгрыша на своём YouTube-канале. Пранкер спрятал в студии телефон с установленными на рингтон звуками секса и в нужный момент позвонил на него.

Телеканал уже принёс официальные извинения всем зрителям, "которые были оскорблены во время прямой трансляции футбольного матча".