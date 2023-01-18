Исполняющим обязанности главы МВД Украины назначен руководитель полиции

Кандидатура на должность главы МВД вместо погибшего в среду в авиакатастрофе Дениса Монастырского будет выдвинута после обсуждения с парламентом, добавил Шмыгаль.

Галерея: Место трагедии вертолета

Утром в среду вертолет, на борту которого находился Монастырский и ряд других высокопоставленных руководителей МВД Украины потерпел крушение в Броварах - городе-спутнике Киева. Все девять человек, находившихся на борту, - три члена экипажа и шесть пассажиров вертолета - погибли.

При падении машина врезалась в здание детского сада, после чего ее обломки упали у подъезда девятиэтажного жилого дома неподалеку.

Окончательное число погибших на данный момент не установлено. В течение дня представители украинских ведомств сообщали разные цифры.

Согласно последним данным, которые приводит Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на 15:45 по Киеву, погибли 14 человек, из них один ребенок. Поисково-спасательные работы на месте крушения завершены.

Пострадали 25 человек, в их числе 11 детей.

Разницу в сведениях о числе погибших в украинской полиции объяснили тем, что часть останков были фрагментированы.

"В настоящее время найдены 14 тел погибших, среди них один ребенок. И еще найдены пять частей тел, принадлежность которых устанавливается", - сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянышникова.

По ее словам, пять фрагментов тел могут принадлежать как кому-то из 14 погибших, так и другим. Окончательно всё должна установить экспертиза, добавила она.