Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что исполнять обязанности главы министерства внутренних дел будет начальник Национальной полиции Игорь Клименко. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Исполняющим обязанности главы МВД Украины назначен руководитель полиции
Кандидатура на должность главы МВД вместо погибшего в среду в авиакатастрофе Дениса Монастырского будет выдвинута после обсуждения с парламентом, добавил Шмыгаль.
Галерея: Место трагедии вертолета
Утром в среду вертолет, на борту которого находился Монастырский и ряд других высокопоставленных руководителей МВД Украины потерпел крушение в Броварах - городе-спутнике Киева. Все девять человек, находившихся на борту, - три члена экипажа и шесть пассажиров вертолета - погибли.
При падении машина врезалась в здание детского сада, после чего ее обломки упали у подъезда девятиэтажного жилого дома неподалеку.
Окончательное число погибших на данный момент не установлено. В течение дня представители украинских ведомств сообщали разные цифры.
Согласно последним данным, которые приводит Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на 15:45 по Киеву, погибли 14 человек, из них один ребенок. Поисково-спасательные работы на месте крушения завершены.
Пострадали 25 человек, в их числе 11 детей.
Разницу в сведениях о числе погибших в украинской полиции объяснили тем, что часть останков были фрагментированы.
"В настоящее время найдены 14 тел погибших, среди них один ребенок. И еще найдены пять частей тел, принадлежность которых устанавливается", - сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянышникова.
По ее словам, пять фрагментов тел могут принадлежать как кому-то из 14 погибших, так и другим. Окончательно всё должна установить экспертиза, добавила она.
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