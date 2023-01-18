Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело о даче взятки в размере 30 000 евро депутату краевой думы Адажи за положительное голосование на выборах мэра самоуправления, сообщили в прокуратуре.
Легкоатлет обвиняется в даче взятки депутату Адажского края
LETA стало известно, что обвиняемым является легкоатлет Янис Вишкерс.
Согласно обвинению, 5 октября прошлого года он предложил взятку в размере 30 000 евро депутату муниципального совета Адажского края. Легкоатлет хотел добиться того, чтобы депутат, используя свое служебное положение и поступая вопреки своим убеждениям, на заседании, на котором выбирали нового председателя думы самоуправления проголосовал за кандидатуру конкретного депутата.
Кроме того, депутату было сказано, что ему также будет предоставлена выгодная должность в думе самоуправления Адажского края.
Уголовное дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.
В свою очередь прокуратура заявила, что в ходе расследования не было получено информации о том, что во время голосования было оказано незаконное влияние, поэтому нет оснований сомневаться в законности избрания действующего председателя совета.
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