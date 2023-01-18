Легкоатлет обвиняется в даче взятки депутату Адажского края

LETA стало известно, что обвиняемым является легкоатлет Янис Вишкерс.

Согласно обвинению, 5 октября прошлого года он предложил взятку в размере 30 000 евро депутату муниципального совета Адажского края. Легкоатлет хотел добиться того, чтобы депутат, используя свое служебное положение и поступая вопреки своим убеждениям, на заседании, на котором выбирали нового председателя думы самоуправления проголосовал за кандидатуру конкретного депутата.

Кроме того, депутату было сказано, что ему также будет предоставлена ​​выгодная должность в думе самоуправления Адажского края.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.

В свою очередь прокуратура заявила, что в ходе расследования не было получено информации о том, что во время голосования было оказано незаконное влияние, поэтому нет оснований сомневаться в законности избрания действующего председателя совета.