В Латвии проживает почти 18 000 граждан России, но теперь им предстоит серьезное испытание - проверка знаний латышского языка. Экзамены начнутся в апреле. А 18 января по этому поводу в Сейме развернулись бурные обсуждения, сообщает передача TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Граждан РФ в Латвии, ждет серьезное испытание - тест на знание латышского
Граждан РФ в Латвии, ждет серьезное испытание - тест на знание латышского
С 11 апреля планируются интенсивные экзамены, которые продлятся до 31 июля. У каждого есть возможность сдать экзамен как минимум в трех местах Латвии - Риге, Даугавпилсе и Лиепае.
Среди депутатов развернулась дискуссия о том, следует ли стране приветствовать российских граждан. Звучали призывы провести специальную социальную кампанию по разъяснению хода экзаменов, а также критика, что сдача экзамена будет стоить 52 евро.
Если граждане России и Беларуси не сдадут тест на знание латышского языка, они все равно смогут претендовать на получение временного вида на жительство в Латвии сроком на один год.
Видео: Сюжет программы V3 Ziņas (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова