Видео ⟩ Граждан РФ в Латвии, ждет серьезное испытание - тест на знание латышского

С 11 апреля планируются интенсивные экзамены, которые продлятся до 31 июля. У каждого есть возможность сдать экзамен как минимум в трех местах Латвии - Риге, Даугавпилсе и Лиепае.

Среди депутатов развернулась дискуссия о том, следует ли стране приветствовать российских граждан. Звучали призывы провести специальную социальную кампанию по разъяснению хода экзаменов, а также критика, что сдача экзамена будет стоить 52 евро.

Если граждане России и Беларуси не сдадут тест на знание латышского языка, они все равно смогут претендовать на получение временного вида на жительство в Латвии сроком на один год.

Видео: Сюжет программы V3 Ziņas (на латышском языке)