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НАТО поставит Украине более тяжелое и современное вооружение

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НАТО поставит Украине более тяжелое и современное вооружение
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Alexandros Michailidis/Shutterstock

На встрече в Германии союзники по НАТО пообещали поставить Украине самое тяжелое и современное вооружение, заявил в среду, 18 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Основной посыл: будет больше поддержки, более тяжелое вооружение и более современное вооружение, потому что это борьба за наши ценности", - заявил Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что время имеет решающее значение, когда речь идет об отправке оружия в Украину.

"Очень опасно недооценивать Россию", - добавил он.

"Они мобилизовали еще 200 000 солдат. Президент Владимир Путин продемонстрировал готовность принести в жертву тысячи и тысячи молодых российских солдат", - сказал Столтенберг.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что сложилась срочная ситуация.

"На передовой много российских солдат, и мы опасаемся, что они готовятся к новому наступлению, возможно, через несколько месяцев", - сказал Дуда.

"Поэтому очень важно сейчас направить Украине дополнительную военную поддержку, особенно более современные танки, современные ракеты", - подчеркнул Дуда.

На этой неделе Великобритания стала первой страной НАТО, взявшей на себя обязательство поставлять Украине передовые танки западной разработки, и на Германию нарастает давление с целью заставить ее последовать примеру Лондона.

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