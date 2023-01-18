НАТО поставит Украине более тяжелое и современное вооружение

"Основной посыл: будет больше поддержки, более тяжелое вооружение и более современное вооружение, потому что это борьба за наши ценности", - заявил Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что время имеет решающее значение, когда речь идет об отправке оружия в Украину.

"Очень опасно недооценивать Россию", - добавил он.

"Они мобилизовали еще 200 000 солдат. Президент Владимир Путин продемонстрировал готовность принести в жертву тысячи и тысячи молодых российских солдат", - сказал Столтенберг.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что сложилась срочная ситуация.

"На передовой много российских солдат, и мы опасаемся, что они готовятся к новому наступлению, возможно, через несколько месяцев", - сказал Дуда.

"Поэтому очень важно сейчас направить Украине дополнительную военную поддержку, особенно более современные танки, современные ракеты", - подчеркнул Дуда.

На этой неделе Великобритания стала первой страной НАТО, взявшей на себя обязательство поставлять Украине передовые танки западной разработки, и на Германию нарастает давление с целью заставить ее последовать примеру Лондона.