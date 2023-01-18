По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Национальной службы здравоохранения (NVD), обширное тестирование на Covid-19 больше не требуется, поэтому передвижные тестовые лаборатории ликвидируются.
Видео ⟩ "Не вижу рациональной основы": Думпис о закрытии мобильных лабораторий Covid-19
С этого года Минздрав принял решение, что государство будет оплачивать тесты на Covid-19 только для беременных и тех, кто лечится в стационаре.
Представитель NVD Синтия Гулбе говорит: "В настоящее время основная задача - мониторинг. Людям доступна вакцинация, чтобы они могли защитить себя от последствий тяжелой болезни.
Поэтому широкое тестирование общества больше не нужно".
Врачи общей практики и эпидемиологи расходятся во мнениях.
"Это политическое решение. Я не вижу рациональной основы. Это должно быть связано с затратами, это правда, эти тесты дорогие. Но, на мой взгляд, семейным врачам нужно дать право тестировать конкретных пациентов", - сказал инфекционист Уга Думпис.
Видео: Сюжет программы (на латышском языке)
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