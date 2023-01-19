Известный эксперт российской реальности, политики и общества Александр Невзоров в большом эксклюзивном интервью Rus.Postimees ответил на все вопросы о русских в Эстонии. "Переболевший фашизмом" публицист показал свой украинский паспорт, выразил уверенность, что Украина не проиграет войну Путина и признался в любви странам Балтии.
Интервью ⟩ Александр Невзоров – русским Эстонии: "Не будет русского мира в Эстонии. Все кончилось"
В этом большом разговоре Rus.Postimees затронул все актуальные проблемы, которые будоражат общество и Эстонии, и Украины, и России как в последние месяцы, так и прямо сейчас.
- Александр Глебович, позвольте сначала поблагодарить за готовность поговорить для Эстонии. Это важно. Есть вопросы и по глобальным делам, и по местным…
- Да. Понятно, что сейчас и Эстония, и Латвия, и Литва, и весь цивилизованный мир с тоской вглядывается в руки россиян, в надежде, что там начнет вырастать или появится какой-то булыжник (Невзоров знаком с интервью главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу ("Отечество"), которое он дал летом 2022 года Rus.Postimees, где упоминаются булыжники в руках россиян – прим.ред.). Очень страшный ответ на эти ожидания был дан, по-моему, вчера вечером в Москве и Питере, где в ответ на варварскую бомбардировку Днепра были принесены несколько жалких цветочков (к памятникам представителей украинской культуры – прим.ред.).
Конечно, эти цветы прекрасно говорят о тех людях, которые их принесли. Но очень трагично говорят о настроениях в целом. И вот я могу тебе сказать такую вещь. Сегодня появились смертельные цифры, которые и у тебя, и у всех должны убить иллюзии. Выяснилось, что 60% россиян хотят видеть в школах портреты тех, кто оккупировал Украину. То есть портреты убийц и насильников. 84% россиян убеждены, что оккупанты и зеки - это лучший образец для подражания.
Оптимисты-защитники русского народа говорят, что это все подтасовка, ложь, страх. Пессимисты говорят, что, увы, необратимые патологические изменения народа уже произошли. Как ноги оторвало. Ужасно, что их оторвал преступник. Но ног-то нет. Вот как тебе такие новости?
- Есть ощущение, что такие цифры – результат страха неправильно ответить на вопрос незнакомца по телефону во время опроса.
- Ты относишься к числу оптимистов. Причем, я думаю, что для оптимизма на самом деле никаких оснований нет. Хотя вот давай взвесим, посмотрим. Ведь никогда ни одна страна в мире, ни одно население, ни одно государство не подвергались такой массированной атаке пропаганды, как в РФ. Мы взвешивали, измеряли коэффициенты. Могу сказать, что пропагандистские мощности сегодняшней путинской страны сравнительно, например, с гитлеровской Германией, превосходят гитлеровскую Германию в 67 раз. Немыслимая цифра. Мы видим, что постоянно появляются новые и новые миллиарды, которые вбухивают в пропаганду. К русским можно было бы относиться, как к жертвам преступных экспериментов в концлагерях. Но, тем не менее, вероятно, разумнее согласиться с тем, что это преступление уже совершено. Народ уже изувечен.
И мы видим заявления Шойгу, из которых ясно, что дальнейшие цели четко обозначены. Это огромная армия, это постоянная готовность вести крупномасштабные войны со всем миром. Это и запрет YouTube и интернета, западной культуры. Разумеется, усиление произвола диктатуры, выдавливания инакомыслия, лагеря, кувалды, зэки, законодатели, ну и так далее. Это все родилось не на пустом месте. Хотя мы видим, что у них получается все очень плохо. У них получается примерно 1/1000 из того, что они задумали.
Вот у нас есть Путин. Он очень мечтал убить Владимира Зеленского. Помним об этом. А убил Никиту Зеленского, одного года от роду. Малыша, которого раздавили бетонными плитами в Днепровском доме. Он мечтал штурмовать и покорять Варшаву, Прагу, Киев, брать Берлин. А запнулся вурдалак-неудачник о какой-то "поселок городского типа".
- Здесь важно уточнить. Для вас это не "война Путина с Украиной", а "война России с Украиной"?
- Да, конечно. Это уже понятно. Другое дело, что и те, кто защищают русский народ и те, кто его проклинают, вероятно, в той или иной степени правы одновременно. Но я лишь хотел сказать, что надежды на какие-то бунты, на прозрение, на то, что изменения пойдут из глубин, очень слабые. Тем не менее, эти надежды по-прежнему есть. Я просто знаю хорошо историю таких бунтов, и у меня надежды по-прежнему есть. Я понимаю, что наступит момент, когда народ почувствует, поймет, что он был жестоко обманут и жестоко поражен в правах.
- Вас судят в Москве без вас. Вы за этим процессом вообще следите? Все-таки "десяточка" светит (дело было возбуждено в марте 2022 года, с мая Невзоров "заочно арестован" - прим.ред.). Или вы как Артемий Троицкий, который после присвоения ему статуса "иностранного агента" сказал нам – "не до них сейчас, кино смотрю"?
- Нет. Поскольку не смотрю кино, я в курсе, разумеется, происходящего. Если вы знаете мою биографию, вы понимаете, что это, наверное, не самое яркое событие в ней, и уделять ему очень много внимания не надо. Я прекрасно понимаю, что мне сейчас на этом суде изготавливают нимб мученика, борца с войной, борца с режимом. Это будет драгоценный нимб, вероятно, уже очень скоро. Проблема только в том, что мне не нужен такой нимб. Он нужен тем, кто будет заниматься политикой. У меня таких планов вообще нету. Я, как только закончится информационная война и меня отпустят с этого фронта, буду занят своими делами. Конечно, это комедийный суд. Потому что ко мне никто никогда не обратился ни с одним вопросом по существу этого дела. Ни прокуроры, ни опера. То есть он проходит не только в мое отсутствие, но еще и при моем полнейшем абсолютном неучастии. Меня очень мало беспокоит, что там происходит в Мордоре.
Наверное, это важно услышать в Эстонии для того, чтобы избавляться от любых иллюзий. Мы не занимаемся политикой, мы занимаемся аналитикой и диагностикой. Мы обязаны предлагать картину, из которой каждый делает свои выводы. Сейчас мы знаем, что в России они морочат себе и населению голову тем, что у них родина в опасности. Слышали?
- "Россия в кольце врагов"?
- Да. Но ты знаешь, это совершенно справедливо. Да, Россия действительно в опасности. Но опасность опасности рознь. Во-первых, не Родина в опасности, а режим. Родина - понятие очень абстрактное и иллюзорное. Родины не бьют по жилым кварталам соседних государств ракетами. Родины не капают никому в трусы "новичок". Это все делают "режимы". И действительно, у них режим в огромной опасности. Это правда. Вот как ты думаешь, был ли в опасности Чикатилло, когда его ловили?
- Думаю, что Андрею Романовичу было глубоко фиолетово.
- Нет. Если бы ему было фиолетово, он тогда совершал бы это все прилюдно и не заметал бы следы. Нет, он понимал, что он в опасности. Действительно, его могли и пристрелить при задержании. И эта же опасность есть для сегодняшнего путинского режима - ответить, быть пойманным в наручники, в международные, и ответить. И не всякое существо в опасности достойно защиты. Ведь то, что Чикатилло был в опасности, абсолютно не значит, что его надо было спасать или защищать своим телом от милицейской пули. Он знал, на что идет. Нефиг было девочек резать. И вообще, я очень рекомендую всем постоянно делать поправки, сбивать у российской пропаганды их вот этот тезис, этот их довод про "родину в опасности", уточняя, что в опасности только их режим.
- Где же тогда "специальный трибунал", про который в Европе то одна столица скажет, то другая. Не первый месяц шепчутся, а договориться и создать его почему-то до сих пор не получается. Уже скоро год войне.
- Мы сказали о преступлениях России. Сейчас говорим уже, по сути дела, о преступлениях Запада. Действительно: рассматривать столь долго, столь хладнокровно, столь расчетливо эту ситуацию в надежде, что Украина или придушит Россию окончательно, или сама Россия измотается и на следующий раунд борьбы с миром выйдет, уже полусгнившая. Понятное дело, что Запад, конечно, мог бы быть гораздо активнее. Но мы же понимаем, что он хочет получить обескровленного врага. Он хочет получить полностью деморализованного врага. Он надеется на то, что та Россия, которая поползет к нему и будет просить свое местечко для того, чтобы ее снова пустили в цивилизованный мир, будет ослабленной и несчастной, как был ослабленным и несчастным бывший Советский Союз в 90-е. Они же мерзавцы расчетливые. Они все делают чужими руками. Понятное дело, что они ждут. Только они не понимают, не представляют себе масштабов хаоса и ужаса в случае победы Украины, в случае неминуемой победы Украины. Это же не решает никаких проблем России. Все равно это будет череда колоссальных бедствий.
И потом, не забывай, что есть участники этой войны. Вспомни, что было с солдатами Пол Пота. Вспомни, как их рвали на улицах. Всех этих бывших "героев", этих "красных кхмеров". Как их топили в аквариумах с креветками. Пол Пот был гаденыш примерно такого же типа, как кремлевский маньяк, но гораздо меньшего калибра. Без ядерного оружия. Можно вспомнить, как рвали на части ветеранов вермахта и солдат-инвалидов толпы в Берлине, в Гамбурге. Даже вот этот маленький фрагмент, который я вспомнил, это колоссальные бедствия.
Мы видим этих сегодняшних сумасшедших пропагандонов, которые засунули эту любимую ими страну, которой они поклоняются в религиозном уже совершенно раже, в гильотину. Кривляются, пляшут. Убеждены, что нож гильотины об такую то шею расколется и погнется. А нож уже скользит по желобу. Нож уже приближается. Тем не менее, они веруют в шею России до сих пор. Вот стоило тратить столько сил на создание этого миража со всеми пушкиными, эполетами, декабристами, царями, карамзиными, чтобы потом вот так сунуть все в выгребную яму имени Путина? Чтобы вот так бесславно утопиться в этой выгребной яме? Россия могла бы отойти в мир иной красиво. Вопреки всей своей истории благородно раздать свободу от московского диктата. Но вот она предпочла вероятную и очень позорную смерть.
Петр прорубил окно в Европу, а Путин пробил очко в ад. Который он называет раем. Именно это он имеет в виду. Мы же видим все усилия пропаганды. Мы понимаем, что они упиваются этой выгребной ямой имени Путина. Они пробуют на вкус содержимое ямы, макая туда пальцы. Облизывают, делятся впечатлениями от этого забродившего дерьма. Чмокают: "Я чувствую вкус Петра Аркадьевича Столыпина!" А кто-то говорит: "Ой, нет, а я Жукова!" "А мне, кажется, удалось глотнуть Суворова", - говорит третий. И они все глубже и глубже заталкивают этот свой фетиш, эту свою Россию в выгребную яму путинизма.
- Чуть-чуть еще про вас. Паспорт Украины. Летом все СМИ пошумели, собрали трафик, да и забыли довести дело до конца. То ли дали гражданство, то ли нет. Подарите новость?
- Притащи паспорт (говорит родственникам за кадром – прим.ред.). Сейчас тебе просто назову число, когда он был выдан и выписан. Я очень благодарен Зеленскому. Это очень благородный поступок. Он выдан (смотрит в паспорт гражданина Украины – прим.ред.) - 3 августа. Нет, подожди, 3 августа - это я родился. Вот. Выдан 22 июня.
- Символично-то как!
- Абсолютно. Тогда летом все решилось быстро. И я понимаю, чего это им стоило. Но этот паспорт - отличный ответ. Мы же сейчас знаем, что абсолютно вся эмигрантская пресса, она же друг друга пилит на кусочки подозрениями в "работе на ФСБ". Все друг друга вычисляют, кто из них "проект ФСБ", а кто не проект ФСБ. И вот этот паспорт действительно очень хороший ответ. Ты же представь себе, что такое СБУ Украины? Как тщательно и дотошно они исследовали меня, прежде чем дать добро на это решение?
- Паспорт гражданина Украины Александра Невзорова - это практически как на причастие сходить?
- Нет. Ты знаешь, я очень горжусь этим паспортом. Он не дает никаких преимуществ в быту и в жизни, в передвижениях здесь, в Европе. Потому что для меня все равно же как бы часть мира закрыта. Интерпол меня предупредил, куда мне нельзя. И рассказал мне, где мне можно. Тем не менее, для меня это великий знак сопричастности храбрейшему и невероятному по отваге и силе народу. И для меня это предельно важно. Если бы я беседовал не с эстонской газетой, я бы сказал на этот вопрос: "Ребята, продолжайте терзаться сомнениями, меня это очень устраивает". Но поскольку вы с такой очаровательной прямотой мне задали этот вопрос, я со столь же очаровательной прямотой дал ответ.
- Идем дальше. Вчера ушли Арестовича. Сегодня трагедия в Броварах с упавшим на детский сад вертолетом с начальником МВД. Конспирологию тут искать не стоит?
- Здесь не надо искать никакой конспирологии. По поводу Арестовича меня уже достали вопросами, извини меня, о моем отношении и к нему, и к случившемуся. Но я хочу всем напомнить, что, когда я принимал этот паспорт (снова показывает паспорт Украины – прим.ред.), я в одностороннем порядке, искренне, честно зная свои повадки, зная свой калибр, зная свою способность разрушать вокруг себя все, я поклялся никогда не лезть в сугубо внутренние дела Украины. Я с Украиной плечом к плечу. В этой войне я действительно считаю, что она совершает подвиг во имя всего человечества, во имя всей планеты. Это Фермопилы современного мира. Украина - отважная, небольшая, потрясающая страна, которая решилась встать поперек новых фашистских орд, у которых ничего нет в голове, кроме войны, репрессий, желания убивать, оккупировать, насиловать. Ну, просто потому, что ничего она не научилась делать и ничего она не может другого предложить миру.
- Соответственно, не спрашиваю о том, почему Арестовича съели, как только Кремль взял в пропагандистскую работу его цитату про Днепр?
- Строго внутренняя проблема Арестовича. Мы с ним в хороших очень отношениях, мы с ним переписываемся. Правда, вот эти дни ему было не до переписок. Конечно, я считаю, что это было абсолютно неверным высказыванием. Ракета летела так, как она летела. Она была вообще направлена в ТЭС, но промахнулась на шесть километров. У кремлевских идиотов же свои взаимоотношения с баллистикой и свои отношения с ракетами.
- Им же позвонили журналисты. Вы, наверное, слышали, как они артикулируют?
- Да-да. Они не способны к человеческой речи. Но, тем не менее, говорить в отношении Арестовича что-либо я не буду. Что же касается Дениса Монастырского. Мы с ним были знакомы, мы встречались. Это чрезвычайно обаятельный, умный и точный человек. Скажу потрясающую вещь. Все мое знакомство с руководством Украины не оставило у меня каких-то гадостных ощущений. При том, что у меня всегда злой взгляд. У меня всегда есть моя эта демоническая черта - проницательность, от которой мне бы хотелось периодически избавляться. Эта черта, как и профессия, обрекает меня видеть скверное. Но я вам хочу сказать, что я редко где видел вот такое соцветие молодых, сильных. И они мне все нравятся. И Денис Монастырский был благородным человеком. И, скажем так, очень понятным мне. Я не думаю, что (падение вертолета с руководством МВД Украины – прим.ред.) это конспирология. Я думаю, что это, к сожалению, превратности, тяжелые издержки войны.
- К слову, про отношения с коллегами. Вас ваши бывшие коллеги по работе в 90-е в Питере, в Москве, в Пскове, в Госдуме чаще поддерживают или осуждают, или предпочитают вообще никак не обозначать "порочащих связей"?
- Ой. С того момента, когда было возбуждено уголовное дело и я был объявлен в розыск за разглашение правды о войне, слились абсолютно все. То есть не осталось никого. Некоторые даже песни, как ты знаешь, сочиняли, чтобы доказать режиму, что с дружбой покончено, и никакого отношения к этому мерзавцу и государственному преступнику автор не имеет. У меня сохранился набор определенных контактов, но друзей и близких людей в таком дружественном смысле этого слова у меня в России нет. Все боятся. Ну, а поскольку для меня каждый человек был апробирован на качество именно в феврале 2022 года, я, в общем-то, спокойно переписал всех тех людей, на которых потратил так много времени, в чистое отборное дерьмо и не хотел бы их вспоминать.
- Раз уж затронули прошлое, то для Эстонии важно про 1991-й поговорить. Ваше присутствие в Вильнюсе 32 года назад. Вот как раз в эти дни января. Вам закрыт въезд во все страны Балтии или можем ждать в Таллинне? Тут погода, как в родном Петербурге. Почти.
- Не, закрыт въезд. Другое дело, что у меня там непосредственно сейчас нет никакого дела. Нет предлога, повода и причины там появиться. Спасибо тебе, Ваня, за то, что ты так деликатно задаешь этот вопрос. Мои взаимоотношения с прибалтийскими государствами - это действительно отдельная, болезненная для всех, кроме меня, история. Совершенно честно скажу, почему я не извиняюсь, почему я не ползу на брюхе. Во-первых, потому что я не умею этого делать. Да, у меня выжжено на лбу клеймо и прятаться от этого бессмысленно. И главное - совершенно не нужно. У меня был жуткий опыт, который я приобрел в течение этих сорока лет безостановочной работы в этой сфере. И клеймо это не запудрить, не стереть. Ну и пусть меня либо принимают с этим клеймом "бывшего врага". А я был врагом, об этом заявлял открыто.
Но сейчас я - друг. И об этом я тоже заявляю открыто. И совершенно, конечно, офигеваю от храбрости эстонцев, от храбрости латышей, от храбрости литовцев. Ведь они же не где-то живут и не где-то базируются в Южной Америке. Они же под боком у этого бывшего монстра. Они же ходят в сантиметре от клыков и когтей дракона. И при этом они ведут себя так гордо и так красиво! Конечно, меня не может не подкупать это благородство и эта красота поведения балтийских государств. И я честно говорю Литве – Литва, вот либо ты меня принимаешь таким, какой я есть, со всем моим тяжелым опытом, но уже в качестве друга, либо не принимаешь. Но я от этого тебя любить меньше не буду и восхищаться меньше не буду. Когда мне говорят про то время, мне немножко странно. Потому что странно предъявлять человеку претензии в том, что он болел чумой. Особенно, если он родился в бараке и был инфицирован чумой с детства. Все мы были инфицированы совковым патриотизмом ужасно. И на его преодоление ушло довольно много времени, очень много сил.
Я ведь только позже уже узнал, каким диким унижением, какому подлому насилию подвергались литовцы в течение XX века. Увы, это произошло уже после всех событий, когда я полез в архивы и выяснил, что, наверное, всем, кто родился в Советском Союзе, никогда не отмыться от вины перед литовцами. Кстати, и эстонцами тоже. Но в меньшей степени. Там меньше было кровищи и злобы со стороны сталинистов. Я же тем и ценен, что у меня есть исключительный опыт жизни внутри этой порочной системы.
- Вы неоднократно говорили, что переболели фашизмом. Ваш пример показывает, что переболеть фашизмом способна и Россия?
- Нет. Не забывай, что я все-таки очень динамичный персонаж. И есть обучаемость, и способность делать выводы, способность меняться. Способность. Ведь интеллект - это штука нестабильная. Это не единожды написанная картина, которая записывается и запихивается в мозг. Это очень динамичная штука, которая под влиянием каждого нового факта, каждого нового информационного сообщения, каждого нового нюанса, который познается, все время меняется.
А люди, о которых мы говорим… Почему нужно выделять постоянно такие сумасшедшие деньги на пропаганду для них? Почему пропагандистская история стала такой важной для Путина и для его войны? Я тебе сейчас попробую это объяснить. Дело в том, что вообще обычный человек, он никогда не имеет мнения. Я абсолютно исключаю возможность наличия собственного мнения у 99% людей. Мнение - это очень тонкий, сложный продукт. Его изготовление требует знаний, усилий, интеллекта, навыков, работы с информацией, зародыша мышления, большого количества времени. И ТВ, и пресса - это такая промышленность, где изготавливают чужое мнение и навязывают при отсутствии конкурентов. Это мнение потребителя. И 99% россиян тоже пользуются изготовленными для них мнениями, как покупают в булочной батон, а не пекут этот батон сами. Но искренне считают этот батон своим на основании того, что они его купили. Все эти люди, они действительно взяли и полностью изуродовались чудовищной пропагандой.
Сравнить лучше не с батоном, а с обувью. Человек редко шьет себе сам кроссовки. Чаще всего он их покупает в магазине и тоже считает своими. Но вот вспомни китайских девочек. Фотографии конца XIX века. Им на ноги нацепляли специальные уродующие стопы приспособления. И они не знали про то, что существует другая обувь. Они просто не видели другой. Им предлагали только эту. И на выходе страшное уродство. При максимальном уменьшении стопы как таковой и увеличении высоты подъема. Вот как бы такие копытца жуткие.
Тем не менее, это уродство уже произошло. И я тебе могу сказать, больше никакой хирургией это уродство уже не исправляется, ибо это бесконечный цикл операций. Поэтому не надо надеяться, что Россия расстанется с фашизмом. Нет, она не расстанется с фашизмом. И все те, кого настрогал Путин, весь тот ужас, который он выпустил на свободу, все эти его последыши, они все равно никуда не денутся. Они не пойдут под трибунал, потому что они либо слишком мелкие, либо слишком никакие. Тем не менее, свою злобу, свою ненависть к миру, свою подлость, на которую они получили право, они будут сохранять. И все эти качества будут определять их отношение и обстановку в стране. Если страна, конечно, сохранится. Я, честно говоря, не предполагаю этого варианта.
Это все похоже на сложности с поддержанием должной концентрации чистого водорода, то есть так называемого "циклона Б". А это была одна из основных проблем газовых камер. Ты же убежден тоже, что "циклон Б" - это газ?
- Я был в Аушвице и примерно понимаю, как это работает.
- Но только "циклон Б" - это не газ. Это такие банки с белым порошком, которые сбрасывались в камеры и там действительно этот цианистый водород начинал выделять газ. Но очень трудно добиться равномерного распределения этого газа и поддержания должной концентрации в закрытой огромной камере. Вот примерно этим занимается российская пропаганда, она все равно должна травить, травить, травить. Поэтому такие сумасшедшие суммы и идут на поддержание должного тонуса.
- Раз уж поговорили про россиян, то спрошу про русских в странах Балтии. Их можно назвать заложниками? И если да, то чего именно? Собственной лени, неготовности учить местные языки, или все же властей местных с их пониманием прав человека? Или каких-то имперских комплексов?
- Что бы с ними ни происходило, с русскими в странах Балтии, это в любом случае вина России, которая подает им ложные надежды. Которая ухитряется транслировать абсолютно ложные иллюзии. Которая где-то рядом шелестит своей бронзой, намекая на то, что она готова вторгнуться, вернуться, навести порядок, вознести их. Виновата безграмотная и подлая в отношении этих людей политика Путина. Виновата российская идеология. Виновата во многом так называемая "российская культура", которая все равно продолжает эти бредовые иллюзии питать.
Русские, которые живут в Голландии, могут сколько угодно говорить о своем праве, писать по-русски документы в государственных учреждениях, но они будут с этими документами выгнаны. Есть правила игры, которые устанавливает на своей территории каждое государство. Пожалуйста, соблюдайте их, соизмеряйтесь с ними. Все уже произошло. Раздел произошел. Распад произошел. Не будет обратного действия, не будет возвращения Советского Союза, ничего не будет. Не будет русского мира в Эстонии, в Латвии и в Литве. Все кончилось. Да, тяжело. Да, мучительно. Очень сложный язык литовский. Очень сложный язык латышский. Очень сложный язык эстонский. Но если человек избирает своей жизнью Запад и цивилизацию, вероятно, ради этого надо идти на усилия и на понимание необходимости языка. Я же здесь, в Европе, нигде не предъявляю никому претензий, что мне приходится говорить то по-французски, то по-итальянски, то еще как-нибудь.
- Россияне, лишившиеся возможности посещать ту же Эстонию после запрета на въезд по шенгенским визам, просят сделать для них исключения. Пустить их к своим квартирам и домам здесь. В Эстонии местные политики говорят примерно следующее: "В условиях войны могут и потерпеть". Нет тут рисков для тех самых "европейских ценностей"?
- Сейчас говорить о европейских ценностях, когда все пылает, в том числе и европейские ценности, наверное, очень сложно. Я подозреваю, что Эстония - это ведь страна с многократно содранной с нее кожей. Страна с обнаженными нервами. Этим сдиранием кож Советский Союз занимался регулярно. Сдирал абсолютно со всех оккупированных им земель. Я удивлялся, почему литовцы так болезненно реагируют на события 30-тилетней давности. Пока не ознакомился с тем, что с ними вытворяли, как их депортировали, какие дикие репрессии, подлости в отношении их происходили. И вот я тебе могу сказать, вот эта вот неуверенность и опасения, которые высказывают эстонские политики, это отголоски той боли. Оставим им их боль до лучших времен.
Вопросы посещения движимого и недвижимого имущества. Я понимаю, что то, что я говорю, очень жестоко, но тем не менее. Каждый россиянин, который не высказывается однозначно, который не делает все, чтобы эта война либо прекратилась, либо была бы завершена так, как считает необходимым цивилизованный мир, каждый несет ответственность.
Насколько я знаю, все, кто в России демонстрируют здравый смысл, храбрость, готовность противостоять путинскому фашизму, все в странах Балтии, да и в любых других странах, всегда принимаются как очень желанные посетители и желанные гости. А если человек скрывает в себе путинизм, скрывает в себе вот эту мерзкую и удивительную, прежде всего, для него, великодержавность, тогда, вероятно, он должен и нести за это ответственность. Чумные и прокаженные не имеют свободы передвижения. И, не будучи уверенным в том, что человек свободен от инфекции путинизма, наверное, его не следует пускать в страну.
- Эстония готовится первой в ЕС конфисковать активы РФ. Кремль посмеивается, что никаких активов нет, но обещает ответить. МИД Эстонии высылает дипломатов РФ. К 1 февраля нужно половину отправить домой. Захарова грозится "ответить". Этих "ответов" Москвы стоит бояться?
- До тех пор, пока идет война, настоящая масштабная глобальная война, которая пожирает все силы, все потенциалы России и этих потенциалов и сил, как выясняется, недостаточно, что они доказывают мобилизацией, что они доказывают попытками скупки какого-то военного железного барахла, то у Северной Кореи, то у Ирана, думаю, что какое-то время можно не бояться.
Вот если случится какое-то страшно злое, чудовищное событие, какое-то немыслимое чудо и России удастся продвинуться в войне вперед, тогда - да, вероятно, бояться стоит. Но вообще Россию надо бояться. Это очень опасное государство, которое ничего не умеет, кроме как захватывать. До тех пор, пока она существует, придется бояться всему миру. И НАТО помогает ведь не из любви к Украине, а исключительно из страха за свою шкуру. Другое дело, что даже за свою шкуру сволочи бояться не умеют толком! Они же помогают в час по чайной ложке в страхе за себя. России это дает повод кричать, что она "воюет со всем НАТО".
Уверяю, если бы Монголия напала бы на Россию… Милые монголы, а у меня много зрителей в Монголии, не обижайтесь на меня, пожалуйста. Это абсолютно просто фигура речи. Так вот если бы Монголия вздумала напасть на Россию, то, вероятно, Россия была бы вынуждена рано или поздно обратиться в НАТО, который предоставил бы пару танков. И несколько пушек. Нужно же противостоять монгольской кавалерии. В конце концов, всякого насильника нужно скрутить и обезвредить. А то пришел бы какой-нибудь безумец и заявил, что Тохтамыш, или Менгли Герай неправильно подарили исконные монгольские земли Московии. Земли, политые кровью монголов и удобренные навозом их лошадей. Все надо вернуть Родине! За режим! За Чингисхана! Поэтому бояться надо.
- Киев дождется нормальных поставок оружия? Или нас ждет "палестинизация конфликта" и помощь продолжится в режиме "в час по чайной ложке"?
- Киев многому научился за этот год. Другое дело, что из Запада выжимать все эти поставки, это как доить больную маститом козу. Не пробовал? Это очень сложно. Вот здесь примерно такая же страшная картина. Но, тем не менее, Запад понимает, что это Фермопилы. И если падет Украина, то следующей будет уже Польша. А потом Чехия и так далее.
- То есть ждать победы по версии Киева, а это значит - освобождения всего, что является Украиной в границах 1991 года, не приходится?
- Я абсолютно не сомневаюсь ни на секунду в том, что Украина победит. Но пойми, проблема заключается в том, что просто отогнать их за границы 1991 года не получится. Что это не решит вопрос. Что все равно Россия на какое-то время скукожится, но никуда не денутся завоевательные, великодержавные и кровавые помыслы. Они все равно будут. Потому что они заложены в основе ее культуры. Они заложены в основе ее мифологии. Они заложены в том, что они нормально автомобили не могут сделать. И поэтому утешают себя тем, что они великие.
Причем мы говорим только о политической составляющей. Я не имею в виду даже этот злобненький удушливый русский расизм, который мы все знаем. Он никуда не денется. Этот расизм называть одних чурками, других пиндосами, третьих жидами, четвертых ляхами. Кстати, это передается не через пропаганду, а другим путем. Это такой симптом расизма, уже шовинизма. И это непобедимо. Это как тот своеобразный запах тела, который издают некоторые народы Океании. Он не отмывается ни мылом, ни спиртным, ничем. Прошу народы Океании не обижаться тоже на меня. Но мы прекрасно знаем, что это все есть.
- Не так давно нас покинул Михаил Горбачев. Ряд политиков стран Балтии счел уместным заявить о его "преступлениях" по реакции на объявление независимости этой части СССР. Тогда переводчик Горби Павел Палажченко в интервью нам сказал следующее: "В рамках прежней тоталитарной советской системы держать в узде страны Балтии, или, как их называли в Советском Союзе – прибалтийские республики, было бы не трудно. И только ликвидация вот этого самого тоталитарного контроля позволила людям и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии не только думать, но и говорить. Говорить о своей истории. О том, как они стали республиками СССР. О своей мечте о независимости. А потом уже и о реальной перспективе независимости. Только это. Если люди не хотят этого понимать, это их выбор. Но это не от большого ума". Почему страны Балтии ценят Ельцина, но не ценят Горби?
- Ну, это ты спроси у стран Балтии. Но я тоже не могу слова Горби рассматривать как постоянную Планка, или какие-то серьезные формулировки. Он тоже много ошибался. Он тоже не всегда четко формулировал. Я думаю, что страны Балтии воспользовались умиранием Советского Союза. Это не была подаренная им свобода. Тот же самый Горби, кстати говоря, отдавал все команды по поводу и телецентра в Вильнюсе, и по поводу всех действий войск в те дни 1991 года. Другое дело, что он призывал тогда не проливать кровь. Но, тем не менее, он обязан был понимать, что любое вторжение крупных войсковых, в том числе бронированных подразделений, это всегда раздавленные люди. Танкист же он не видит, давит он, или не давит. Да, мы очень многим ему обязаны, в конце концов. Но канонизировать его я бы, наверное, не стал.
- Вой, который поднялся после интервью актера Смольянинова о том, что он готов с оружием в руках помогать украинцам противостоять российской агрессии и последовавшие заявления Володина, Пескова, Клишаса и прочих, что надо бы "врагов народа" и "предателей" прописать в УК, чтобы "конфисковать" их имущество в РФ – это нам показали, кого накажут, когда Запад начнет передавать Киеву замороженные российские активы? Как это понимать?
- Я думаю, что надо понимать очень просто. Кремль ничего не способен изобрести. И интеллектуальный потенциал Кремля и Государственной Думы существенно ниже нуля. И все, что они делают, они срисовывают с апробированных старых разумных методичек Третьего рейха и гитлеровской Германии. Вот там показательные расправы именно со знаменитостями, показательные расправы с лидерами мнений впервые были применены. И Кремль просто калькирует эти действия в надежде на то, что прихлопывания, репрессии в отношении знаменитостей и видных фигур запугают всех остальных, и не случится самого страшного для него. А самое страшное для него - это внутренний раскол и внутреннее омерзение населения к войне как таковому. Потому что база Кремля, база этой войны все равно в так называемых сердцах 140 миллионов человек. Поэтому они дальше будут гораздо строже, гораздо более жестоко расправляться со знаковыми людьми, чем с людьми маленькими и не очень влияющими.
- Герасимов и Пригожин. Пригожин угрожает кувалдой сегодня не кому нибудь, а самому YouTube. Говорит, что скоро грохнут видеохостинг, а следом и тех, кто им пользуется…
- Это на самом деле капитуляция и свидетельство того, что они проиграли идеологическую и информационную войну. Пригожин очень своеобразный человек. Он поставил на карту абсолютно все. Он все и потеряет. Причем, я подозреваю, что жизнь будет еще наименьшей из списка этих потерь. Угрожают YouTube. Ликвидировать YouTube - это давняя мечта Кремля. Не только Пригожина. Вполне возможно, что они сделают над собой усилие и, признав поражение в идеологической войне, в войне смыслов, сохраняя воспитанный в россиянах кретинизм, они YouTube отключат. К этому все готово. А про Герасимова вообще нечего сказать.
- Герасимова В Эстонии помнят. Он же не случайный человек для этой территории.
- Конечно. Но помнят его там у вас по причине его исключительной глупости, которую он проявлял и там. Что можно вспомнить в этом контексте? Многое. Бездарные операции, которыми руководил, или со-руководил Герасимов. Можно вспомнить, что, в общем, не легко и кроваво, ужасно и драматично, но вырваться все-таки тогда из зубов Союза странам Балтии удалось еще и по причине того, что армейское руководство демонстрировало феноменальную бездарность. В том числе товарищ Герасимов.
- Про Пригожина вы говорите, что смерть не самое страшное, что его ждет. А можно присмотреться, откуда придет это "не самое страшное"? Мы знаем, что он воров в законе вербовал, что само по себе смешно. Или все-таки спецслужбы?
- Когда требуется убедить в чем-нибудь население России, это можно сделать только одним способом. Надо поручить Пескову это официально опровергнуть. Песков официально сообщил, что никакого конфликта между зэками Пригожина и генералитетом армии не существует. Из этого понятно, насколько трагичен и глубок этот конфликт. Но, чем больше у них будет конфликтов, тем лучше.
- Песков тут говорит, что и границы на выезд не закроют.
- Это означает только одно, что уже утраивается штат пограничников. И границы будут закрыты обязательно. Пойми, у них нет другого пути для того, чтобы осуществлять свою основную деятельность в виде захватнических войн, оккупаций, геноцидов, грабежа, репрессий. Им необходима внутренняя дисциплина, абсолютно подобная дисциплине в гитлеровской Германии. Им необходим произвол. Им необходимо полное отречение от цивилизации. Им необходим тягчайший и беспросветный мрак. Это все они собираются создать. Но мы здесь с тобой вспомним, что у них обычно все получается очень плохо, и все получается сильно не так, как они хотят.
- Неужели генералы пограничного управления ФСБ пойдут на саботаж? "Да пошли вы к черту, мне мои привычные доходы важнее!" - скажут?
- Ни одного генерала пока мы не видим, да. Ни одного крупного чиновника. Пока мы не видим ни одного госслужащего, который осмелился бы восстать…
- Есть ли они вообще?
- Уже не знаю. Я уехал из России почти год тому назад. У меня сохранились связи, и кое какая информация есть. И я тебе могу сказать, что, конечно, 98% всех людей, которые являются активными участниками путинского фашизма, это люди притворяющиеся. Они соучаствуют в этом преступлении исключительно из страха.
- Одни аналитики русского мира нам говорят, что Путин вот-вот помрет. Другие говорят, что не стоит недооценивать кремлевскую медицину, а слухи про его агонию выгодны Кремлю и показывают слабость тех, кто на это ведется. Вы как многоопытный аналитик того, из чего сделана русская власть, что думаете о перспективах Путина в этом смысле?
- Я вообще не умею разговаривать в таких категориях. Мне для того, чтобы делать какие-то выводы о здоровье Путина, необходимо было бы ознакомиться с большим набором медицинских документов, к которому у меня нет доступа.
- Народ гадает по видео, как он за стол держится, как трясется, как корчится.
- И я все это видел. Но у меня увиденное никакого оптимизма не вызывает. Оптимизма - в плане скорее увидеть его в гробу. Но я прекрасно понимаю, что, если его вытащить из этой дьявольской кошмарной кровавой игры, которая гарантирует человечеству целый цикл, целую череду бедствий, то ситуация немножечко изменится в лучшую сторону. Я очень хотел бы его смерти. Очень. Для меня это был бы бесконечно радостный и праздничный день. Но, тем не менее, для этого оптимизма, наблюдая за ним, никаких особых оснований я не вижу.
- То есть, чисто механически, лет 13 еще порулить может? Конституция ведь позволяет, как он сам хвастался не так давно.
- Я не знаю, сколько. Мы не можем предсказать это. С уверенностью мы можем говорить, например, о трагедии кончины России. Она предопределена, потому что за преступление придется ответить. А то, что произошло в Украине, это преступление. И произошло прозрение Запада, который сообразил, что на самом деле нет никаких "загадочных русских душ", что это чертовски опасная страшная вещь, которая всегда будет угрожать миру, войной и ядерным пламенем.
Они же долго рассказывали друг другу что-то про Достоевского. Но я тебе могу сказать, кстати, что Достоевский в его пору вызывал у просвещенных, передовых, наиболее интеллектуальных современников такое же омерзение, которое вызывает сегодня Дугин. Разница между ними не очень велика. Разве что дочка Достоевского не горела в джипе, войдя в плотные слои атмосферы Подмосковья.
Мы понимаем, что вот эта вот фашистская абсолютно расистская сущность, она была всегда. И мы понимаем, в чем самые страшные корешки сегодняшних событий, понимаем, с чем это связано. Но Запад начал понимать это только сейчас.
- Про церковь не могу не спросить. После начала войны была череда заявлений наместников РПЦ МП в ЕС. Эти церкви РПЦ МП в Европе выживут, формально отмежевавшись от Москвы?
- Нет. Эта церковь нигде не выживет, потому что она полностью дотационная. Она полностью зависимая. Она полностью то, что называется, прошу прощения и не люблю я этого выражения и не пользуюсь им, "проект". Никаких свободных возможностей у нее нет. У нее нигде нет паствы, которая могла бы обеспечить не то, что осетрину для попов, но даже прошу прощения, хек для них.
- Как вы думаете, почему читателям новостей не интересны новости о количестве гражданских жертв среди мирного населения Украины? Еженедельно ООН публикует эти кошмарные цифры. Подтверждено больше 18 000 жертв. Их никто не читает. Все привыкли к войне?
- Во-первых, всегда страдания другого народа мало беспокоит все остальные народы. Это для того, чтобы поохать. Да, в любом народе есть одиночки, которые воспринимают это на свой счет и действительно начинают скорбеть, сопереживать. Но таких очень мало. При этом в Европе я вижу много людей, которые при слове "Украина", "Днепр", "Мариуполь" не могут сдержать слез. Сейчас, может быть, чуть-чуть это утихло. Но первые месяцы войны это было совершенно поразительным. А в России это просто никого не интересует. Потому что Россия ко всему относится с позиции своего расизма, с позиции великорусского шовинизма. Она ведь действительно считает, что она имеет какое-то мистическое, волшебное право убивать, оккупировать, грабить, бомбить. Она искренне убеждена в том, что она решила судьбы человечества. Всерьез есть люди в России, и это афишируется пропагандой, что радио изобрели в России! Что изобрел его Попов.
- Ну ведь так в школе сказали.
- Но почему-то не сказали, что первым был Дэвид Хьюз, затем Эдисон, потом Тесла, потом у нас идет Герц, потом идет Бранли, потом идет Лодж, потом идет Маркони. И только потом Попов. Тем не менее, Россия живет в уверенности, что она изобрела радио. Или верит, что она изобрела атом. На полном серьезе! Даже ядерное оружие в России предлагается как достижение советской сталинской науки. И почему-то никто не хочет знать про то, что всю технологию, всю секретную часть ядерного оружия украли.
- Тем героям России только что товарищ Нарышкин доску открывал, доказывая, что он никуда не пропал.
- Да! И надо сказать, что внутри России этот миф отлично работает. Но, чем сильнее они будут его создавать, тем в больший конфликт с человечеством и с цивилизацией будет входить Россия. Хотя, в принципе, я думаю, что это уже не играет никакой роли... Я думаю, что все равно эта война и последующая череда бедствий Россию как государство похоронит.
- Сегодня годовщина прорыва блокады Ленинграда. Ровно 80 лет назад это произошло - 18 января 1943 года. Путин сегодня снова отвез букет к монументу на месте прорыва. Всем напомнили, что его папа там был ранен, но выжил. Как вы думаете, что бы папа сказал Володе, узнав, что он творит сейчас?
- Я не знаю, какие у них были отношения в семье. Я вообще не очень склонен к занятиям, как ты понимаешь, беллетристикой. И абсолютно не испытываю никаких иллюзий по поводу тех, кто жил и действовал в блокаду, по поводу тех, кто воевал на стороне Сталина во Вторую мировую войну. Все равно для меня эти люди во многом сражались за режим. А вот эти постоянные попытки причинить себе боль давно ушедшими, абсолютно не актуальными событиями, это все равно всегда патология. Я понимаю, что если есть язва, тропическая она или иного происхождения, если есть ранение, если есть существенная травма, ее надо лечить. Лечить. И добиться того, чтобы она ушла. А не выковыривать ее каждый раз заново, любуясь кровью и гноем.
- Духовности у вас нет, Александрович Глебович.
- Чего?
- Духовности.
- Духовности у меня нет вообще никакой. Но я никогда и не претендовал на духовность. Еще не хватало!
- Начали с вашей личной судьбы ею и закончим. Европа остается гостеприимной или есть планы изучить другие континенты?
- Поймите, я же здесь нахожусь, потому что у меня здесь есть работа. У меня здесь есть лекции. У меня здесь есть ученики. У меня здесь есть все то, что мне необходимо. Слава Украине! Жыве Беларусь!
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