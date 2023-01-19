ФОТО ⟩ Фермеры создали впечатляющий портрет Месси на кукурузном поле

После победы команды на чемпионате мира в Катаре они высадили семена кукурузы в определённом порядке, чтобы взошедшая кукуруза с высоты выглядела как лицо Месси. Агентство Reuters сообщает, что для этого пришлось использовать специально смоделированный и рассчитанный алгоритм посева.

Спустя месяц после чемпионата мира ростки взошли и получился огромный портрет лучшего игрока ЧМ-2023. В ясную погоду его отлично видно с пролетающих самолётов, маршруты которых пролегают над кукурузным полем.

Фото: Reuters/ScanPix

Напомним, что сборная Аргентины стала трёхкратным чемпионом мира, одолев в финале мундиаля команду Франции.