Аргентинские фермеры из Кордовы, второго по значимости города страны, решили отблагодарить футболистов сборной и её капитана Лионеля Месси довольно необычным способом.
ФОТО ⟩ Фермеры создали впечатляющий портрет Месси на кукурузном поле
Фермеры создали впечатляющий портрет Месси на кукурузном поле
После победы команды на чемпионате мира в Катаре они высадили семена кукурузы в определённом порядке, чтобы взошедшая кукуруза с высоты выглядела как лицо Месси. Агентство Reuters сообщает, что для этого пришлось использовать специально смоделированный и рассчитанный алгоритм посева.
Спустя месяц после чемпионата мира ростки взошли и получился огромный портрет лучшего игрока ЧМ-2023. В ясную погоду его отлично видно с пролетающих самолётов, маршруты которых пролегают над кукурузным полем.
Напомним, что сборная Аргентины стала трёхкратным чемпионом мира, одолев в финале мундиаля команду Франции.
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