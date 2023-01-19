ВИДЕО ⟩ Зрители с флагом Украины оскорбляли теннисиста Рублёва на Australian Open

Во втором сете Рублёв был вынужден остановить игру и обратиться к судье на вышке, поскольку болельщики с украинским флагом начали его оскорблять. Судья спросил, мешает ли ему флаг, на что Рублёв ответил: "Нет, с флагом вообще никаких проблем. Просто они говорят мне плохие слова".

andrey 🥺 literally the kindest person we know, worthy of our admiration pic.twitter.com/QeQ9st1QVE — silva (@catfishfaced) January 19, 2023

Матч завершился со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу россиянина, который занимает 6-е место в мировом рейтинге АТР. По личным встречам счёт теперь 2:0.

В третьем круге турнира Australian Open 25-летний россиянин сыграет с Дэниэлем Эвансом (98 АТР) из Великобритании, который не проходил на турнирах "Большого шлема" дальше четвёртого круга.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января. Действующим победителем в одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева.

В среду, 18 января, Надаль выбыл из борьбы, проиграв во втором круге 65-й ракетке мира, американцу Маккензи Макдональду.