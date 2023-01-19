Женщина вызвала полицию, потому что сосед не топил печь

На вопрос, что здесь произошло, женщина ответила, что мужчина находится в розыске и она хочет, чтобы его выгнали из жилья. Когда полицейская указала женщине, что в качестве причины вызова указано другое нарушение, та посмеялась и стала все отрицать.

У женщины не было визуально заметных телесных повреждений, и вмешательства полиции она больше не хотела. Выяснилось, что пара вместе употребляла алкогольные напитки и преступления не произошло. Мужчина согласился добровольно покинуть собственность и больше не возвращаться. В свою очередь женщину предупредили, что против нее начат административный процесс в связи с ложным вызовом, на что она только улыбнулась и сказала: "Пишите!"

Против обеих женщин начаты административные процессы за необоснованный вызов полиции. Физическому лицу за такое нарушение грозит штраф от 35 до 140 евро.

Кроме того, в 10:00 16 января полиция получила от жителя Екабпилса информацию о том, что на него напало несовершеннолетнее лицо, нанеся телесные повреждения. И в этом случае было констатировано, что информация не соответствует правде, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, и травм он не получил.

В свою очередь в среду, 18 января, в 10:00 Госполиция получила информацию о том, что в Бауске происходит конфликт - сын стал агрессивным и угрожает топором. Стради порядка прибыли на место происшествия и констатировали, что вызвавшая их женщина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, в свою очередь ее сын спит. Выяснилось, что женщина отмечала юбилей, поэтому сын пришел к ней в гости. После застолья сын отправился спать, пока не приехала полиция. Стражи констатировали у женщины опьянение 2,97 промилле. Во время разговора она вела себя неадекватно и не могла пояснить, зачем вызвала полицию.

Телесных повреждений у женщины констатировано не было, и стражи порядка начали административный процесс за разглашение ложной информации, в связи с чем полиция была вынуждена реагировать. За такое нарушение физическому лицу грозит штраф от 35 до 210 евро.

Государственная полиция напоминает, что за необоснованный вызов специальных служб предусмотрен штраф. Возможно, когда оперативные службы направлены на такие ложные вызовы, их помощь нужна в другом месте.