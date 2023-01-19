В четверг, 19 января, во время выступления перед участниками экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, кто сейчас принимает решения в Кремле и жив ли вообще президент России Владимир Путин, сообщает Русская служба ВВС.
Зеленский усомнился, жив ли вообще Путин. В Кремле ответили
Зеленский сослался на недавние телевизионные выступления Путина, которые, по мнению многих специалистов, записывались отдельно от фона, который был наложен на запись позже. Таким, в частности, было его новогоднее поздравление на фоне людей в военной форме. По словам Зеленского, непонятно, жив ли президент России вообще.
"Я не понимаю, с кем и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется - телевизионщики поймут - на "хромакее", не совсем понимаю, что это он. Я не до конца понимаю, что он жив.
Я не знаю, кто принимает решения, что за круг лиц. Когда мы говорим "мирные переговоры", я не совсем понимаю, с кем. Россия должна найти кого-то, а потом что-то предложить", – сказал Зеленский.
Президент Украины также заявил, что Путин останется в истории как человек, выкопавший огромную пропасть между народами России и Украины.
"Никто не говорит, что можно вернуть отношения, но они могут сберечь жизни их людей. Это их будущее. Пропасть между нами глубокая, но они ее выкопали. Именно Путин стоит с лопатой. И останется с этой лопатой в истории", – заявил зеленский.
Слова Зеленского очень оперативно прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было.
"Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина.
В любом случае чем раньше украинский режим проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится. И тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил", – заявил Песков.
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