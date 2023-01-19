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Зеленский усомнился, жив ли вообще Путин. В Кремле ответили

rus.tvnet.lv
Зеленский усомнился, жив ли вообще Путин. В Кремле ответили
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: EPA/Scanpix

В четверг, 19 января, во время выступления перед участниками экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, кто сейчас принимает решения в Кремле и жив ли вообще президент России Владимир Путин, сообщает Русская служба ВВС.

Зеленский сослался на недавние телевизионные выступления Путина, которые, по мнению многих специалистов, записывались отдельно от фона, который был наложен на запись позже. Таким, в частности, было его новогоднее поздравление на фоне людей в военной форме. По словам Зеленского, непонятно, жив ли президент России вообще.

"Я не понимаю, с кем и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется - телевизионщики поймут - на "хромакее", не совсем понимаю, что это он. Я не до конца понимаю, что он жив.

Я не знаю, кто принимает решения, что за круг лиц. Когда мы говорим "мирные переговоры", я не совсем понимаю, с кем. Россия должна найти кого-то, а потом что-то предложить", – сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что Путин останется в истории как человек, выкопавший огромную пропасть между народами России и Украины.

"Никто не говорит, что можно вернуть отношения, но они могут сберечь жизни их людей. Это их будущее. Пропасть между нами глубокая, но они ее выкопали. Именно Путин стоит с лопатой. И останется с этой лопатой в истории", – заявил зеленский.

Слова Зеленского очень оперативно прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было.

"Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина.

В любом случае чем раньше украинский режим проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится. И тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил", – заявил Песков.

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