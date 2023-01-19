"Если она ещё раз закричит мне в лицо..." Россиянка вывела из себя фаворитку Australian Open

Шнайдер неожиданно выиграла первый сет со счётом 6:3, а во втором при счёте 4:5 ушла с тройного сетбола на подаче. После этого она громко и радостно закричала, что не понравилось Саккари.

Гречанка подошла к судье на вышке и сказала: "Если она ещё раз крикнет мне в лицо... (Судья говорит, что Шнайдер так не делает.) Нет-нет-нет, она шла в мою сторону. Если она ещё раз крикнет мне в лицо, я вызову супервайзера".

Супервайзер (super-vizier) является официальным представителем ассоциации или федерации на конкретном теннисном турнире. Основная функция - контроль за соблюдением требований по организации и проведению турнира. На турнире является последней инстанцией по трактовке правил и принятию решения.

Этот момент стал переломным, так как после этого гречанка взяла два гейма подряд и сравняла счёт по сетам. В решающем сете Саккари, занимающая 6-е место в мировом рейтинге, также одержала победу. В следующем раунде она сыграет с представительницей Китая Чжу Линь.

Шнайдер, которая занимает 106-е место в мировом рейтинге, после матча сказала, что вообще не слышала о претензиях Саккари и не кричала специально.

"Был тяжёлый матч, пыталась себя поддержать. Проходили долгие и трудные розыгрыши, которые я выигрывала, и мне нужно было выплеснуть эмоции, чуть скинуть напряжение. Но в её сторону, специально в лицо, ни разу не кричала", - приводит слова россиянки Sports.ru.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января. В прошлом году женский одиночный турнир выиграла австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.