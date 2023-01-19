В связи со строительными работами европейской железнодорожной линии Rail Baltica с 20 января будет закрыта платная автостоянка у рыбного павильона Рижского центрального рынка, сообщает Рижская дума.
В связи со стройкой Rail Baltica закрывают платную стоянку у Центрального рынка в Риге
В связи со стройкой Rail Baltica закрывают платную стоянку у Центрального рынка в Риге
Будет закрыта стоянка, которая находится между улицей Маскавас и набережной генерала Радзиня.
Стоянка будет закрыта в связи с планируемыми в скором времени строительными работами.
Водителей призывают относиться к ограничениям с уважением и не размещать автомобили в этой зоне.
В рамках проекта на территории стоянки планируется создать благоустроенную зону отдыха, а также соединение проезжей части между набережной генерала Радзиня и улицей Маскавас.
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