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В связи со стройкой Rail Baltica закрывают платную стоянку у Центрального рынка в Риге

rus.tvnet.lv
В связи со стройкой Rail Baltica закрывают платную стоянку у Центрального рынка в Риге
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Строительство Rail Baltica в Риге
Строительство Rail Baltica в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

В связи со строительными работами европейской железнодорожной линии Rail Baltica с 20 января будет закрыта платная автостоянка у рыбного павильона Рижского центрального рынка, сообщает Рижская дума.

Будет закрыта стоянка, которая находится между улицей Маскавас и набережной генерала Радзиня.

Стоянка будет закрыта в связи с планируемыми в скором времени строительными работами.

Водителей призывают относиться к ограничениям с уважением и не размещать автомобили в этой зоне.

В рамках проекта на территории стоянки планируется создать благоустроенную зону отдыха, а также соединение проезжей части между набережной генерала Радзиня и улицей Маскавас.

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