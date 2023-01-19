В связи со стройкой Rail Baltica закрывают платную стоянку у Центрального рынка в Риге

Будет закрыта стоянка, которая находится между улицей Маскавас и набережной генерала Радзиня.

Стоянка будет закрыта в связи с планируемыми в скором времени строительными работами.

Водителей призывают относиться к ограничениям с уважением и не размещать автомобили в этой зоне.

В рамках проекта на территории стоянки планируется создать благоустроенную зону отдыха, а также соединение проезжей части между набережной генерала Радзиня и улицей Маскавас.