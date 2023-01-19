У Усэйна Болта украли 12,7 миллиона долларов

Адвокат спортсмена Линтон Гордон заявил, что Болт был шокирован, узнав о пропаже денег, которые находились на его счету в компании Stocks and Securities Ltd (SSL) в Кингстоне.

На счету Болта осталось только 12 тысяч долларов.

По словам адвоката, если средства не будут возвращены в течение 10 дней, они обратятся в суд. Это были пенсионные накопления для 36-летнего Болта и его родителей, добавил юрист.

Bloomberg отмечает, что к хищению средств мог быть причастен бывший сотрудник SSL, который был замешан в крупном мошенничестве со счетами компании. В полиции сообщили, что пострадали и другие клиенты компании.

Болт специализировался в беге на короткие дистанции, он выиграл восемь золотых медалей на трех олимпиадах (2008, 2012, 2016) и 11 раз побеждал на чемпионатах мира. Болт завершил спортивную карьеру в 2017 году.