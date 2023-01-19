На улице Бривибас в четверг, 19 января, произошло столкновение троллейбуса Rīgas satiksme и легкого автомобиля, свидетельствуют фотографии свидетеля.
Фото ⟩ На улице Бривибас в Риге столкнулись троллейбус и автомобиль - пострадали двое
На улице Бривибас в Риге столкнулись троллейбус и автомобиль - пострадали двое
На фотографиях видно, что в аварии пострадал троллейбус Rīgas satiksme, что подтвердили в Государственной полиции. Вторая автомашина, пострадавшая в аварии - Range Rover.
В аварии пострадали два человека, сообщили в полиции.
Порталу TVNET Госполиция сообщила, что в 12:12 Госполиция получил вызов о ДТП.
Несчастный случай произошел на участке улицы Бривибас между улицей Матиса и Артиллерияс. В результате несчастного случая пострадали два человека, которым была оказана медицинская помощь.
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