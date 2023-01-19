Фото ⟩ На улице Бривибас в Риге столкнулись троллейбус и автомобиль - пострадали двое

На фотографиях видно, что в аварии пострадал троллейбус Rīgas satiksme, что подтвердили в Государственной полиции. Вторая автомашина, пострадавшая в аварии - Range Rover.

В аварии пострадали два человека, сообщили в полиции.

Фото: TVNET aculiecinieks

Порталу TVNET Госполиция сообщила, что в 12:12 Госполиция получил вызов о ДТП.

Несчастный случай произошел на участке улицы Бривибас между улицей Матиса и Артиллерияс. В результате несчастного случая пострадали два человека, которым была оказана медицинская помощь.