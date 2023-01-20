Не буду на этот раз опасаться тавтологии, но 19 января в Арена Рига состоялся по истине эпичный концерт с участием таких музыкальных коллективов как Epica и Apocalyptica.
Мощный вокал, огненные виолончели и драйв: Epica и Apocalyptica в Риге
Если с последним все понятно, а после того, как слышишь название в голове сразу появляются образы трех хмурых виолончелистов, которые исполняют нетленку Metallica Nothing Else Matters (возможно, для широких масс - это самая удачная ассоциация), то нидерландские симфо-металлисты Epica большинству ничего не скажут.
Без опасений подвергнуться критике скажу, что это достаточно нишевый коллектив. Но определенно достойный внимания и уважения, но все-таки нацеленный на определенную аудиторию. В свое время именно Epica встала в один ряд с метрами симфонического рока Therion, Nightwish, дополнив список из похожих коллективов - Within Temptation, After Forever, Stream of Passion и другие. Можно дискутировать, но именно Epica, в свое время, вывела симфонический метал на качественно новый уровень, заняв передовые позиции в этом стиле и представив свое творчество массовой аудитории.
Нидерландский коллектив, который олицетворяет классический сценарий симфо-метала "красавица и чудовище" (когда в противовес чистому женскому высокому голосу с элементами академического пения противопоставляется мужской экстрим-вокал - гроулинг), выступил в Латвии впервые за историю своего существования.
Epica была образована в 2003 году ритм-гитаристом и вокалистом Марком Янсеном после его ухода из After Forever.
В Арена Рига прозвучали композиции со старых и новых альбомов. В том числе, ставшая хитом Cry for the Moon и Beyond the Matrix с альбома 2016 года The Holographic Principle.
Визуализации на сцене, динамика, движения самих музыкантов эффектно дополняли обширную тематику песен, а яркая Симона Симонс умело лавировала между эстрадным и академическим вокалом, не забывая взаимодействовать с аудиторией.
Совершенно неудивительно, что следом за Epica на сцену вышли финские гранды симфонической музыки - Apocalyptica.
Как и у предыдущей группы выступление дополняли яркие визуализации. Музыканты легко, с задором и огнем начали свое выступление. Во время сета мастерски сменяли друг друга драйвовые и медленные композиции, где-то дополненные вокалом. Не обошлось и без каверов на Metallica!
Конечно, музыканты не могли не общаться с публикой.
Кроме представления песен, рассказов о Латвии и новом альбоме Эйкка Топпинен заговорил про Украину. "Слава Украине!" - сказал со сцены он. В зале послышались ответы: "Героям слава!".
После артисты опять окунулись в страстное музыкальное блаженство, которое транслировали со сцены до самого финала.
Напомним, 17 января в концертном зале Palladium метал-группы Alestorm & Gloryhammer устроили угарную "пиратскую дискотеку".
Галерея: Apocalyptica в Риге
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