Мощный вокал, огненные виолончели и драйв: Epica и Apocalyptica в Риге

Если с последним все понятно, а после того, как слышишь название в голове сразу появляются образы трех хмурых виолончелистов, которые исполняют нетленку Metallica Nothing Else Matters (возможно, для широких масс - это самая удачная ассоциация), то нидерландские симфо-металлисты Epica большинству ничего не скажут.

Без опасений подвергнуться критике скажу, что это достаточно нишевый коллектив. Но определенно достойный внимания и уважения, но все-таки нацеленный на определенную аудиторию. В свое время именно Epica встала в один ряд с метрами симфонического рока Therion, Nightwish, дополнив список из похожих коллективов - Within Temptation, After Forever, Stream of Passion и другие. Можно дискутировать, но именно Epica, в свое время, вывела симфонический метал на качественно новый уровень, заняв передовые позиции в этом стиле и представив свое творчество массовой аудитории.