Температура воздуха в Латвии в пятницу, 20 января, составит -2...+2 градуса, прогнозируют синоптики.
Снежная Латгале: на востоке страны выпадет 5-10 сантиметров снега
В Курземе сохранится туман и изморозь, а на востоке страны в первой половине дня продолжится снег. В некоторых районах страны в пятницу выглянет солнце.
В Риге небо будет преимущественно закрыто облаками, осадков не ожидается. Ночью может образоваться туман и иней. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха днем повысится до +1...+2 градусов.
В первой половине дня в Латгале ожидаются продолжительные осадки - выпадет 5-10 сантиметров снега, прогнозируют синоптики.
Снегопад затронет также Селию и часть Видземе. В западных и центральных районах страны значительных осадков не ожидается, местами будет туман и иней, дороги - скользкие.
При слабом ветре температура воздуха понизится до 0...-3 градусов, а местами в западной и центральной частях Латвии, где облачность меньше, столбики термометров опустятся до -4...-7 градусов.
В пятницу местами на востоке Латвии продолжится небольшой снег. Будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, в Курземе преимущественно ожидается безветрие. Температура воздуха повысится до -1...+2 градусов.
Галерея: Зима в Риге
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