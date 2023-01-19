Снежная Латгале: на востоке страны выпадет 5-10 сантиметров снега

В Курземе сохранится туман и изморозь, а на востоке страны в первой половине дня продолжится снег. В некоторых районах страны в пятницу выглянет солнце.

В Риге небо будет преимущественно закрыто облаками, осадков не ожидается. Ночью может образоваться туман и иней. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха днем повысится до +1...+2 градусов.

В первой половине дня в Латгале ожидаются продолжительные осадки - выпадет 5-10 сантиметров снега, прогнозируют синоптики.

Снегопад затронет также Селию и часть Видземе. В западных и центральных районах страны значительных осадков не ожидается, местами будет туман и иней, дороги - скользкие.

При слабом ветре температура воздуха понизится до 0...-3 градусов, а местами в западной и центральной частях Латвии, где облачность меньше, столбики термометров опустятся до -4...-7 градусов.

В пятницу местами на востоке Латвии продолжится небольшой снег. Будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, в Курземе преимущественно ожидается безветрие. Температура воздуха повысится до -1...+2 градусов.

Галерея: Зима в Риге