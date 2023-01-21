ВИДЕО ⟩ В турнире по пощёчинам победил боец с тяжёлой травмой лица

Шоу по пощёчинам RXF Slap Fighting, несмотря на румынское происхождение организаторов, прошло в Лас-Вегасе и получилось очень жёстким.

Правила поединка по пощёчинам предельно просты - два участника стоят друг напротив друга, а отделяет их лишь небольшой столик, за который можно держаться, чтобы не рухнуть от принятого удара. Защищаться от пощёчин запрещено, а удары наносятся по очереди.

Самым жёстким поединком на RXF Slap Fighting получился 10-раундовый финал Гран-при между Александром Горщицей и Сорином Комсой. Победа досталась второму, хотя полученные удары сильно деформировали половину его лица. Его голова увеличилась примерно в полтора раза.

This guy's face swelled like crazy and he's bleeding but he's still going, can't be too healthy pic.twitter.com/jSIae09dt2 — Matysek (@Matysek88) January 16, 2023

Турнир целиком можно посмотреть на YouTube-канале RXF Slap Fighting. Интересно, что за гигантский урон здоровью Комса получил довольно скромный гонорар. За победу в 10-ти раундовом противостоянии чемпиону заплатили 5 тысяч евро.

На победу Сорина Комсы отреагировал даже бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор: "Абсолютно великолепная техника, поздравляю нового чемпиона в тяжёлом весе", - написал Макгрегор в своём Twitter.