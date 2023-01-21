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ВИДЕО ⟩ В турнире по пощёчинам победил боец с тяжёлой травмой лица

rus.tvnet.lv
В турнире по пощёчинам победил боец с тяжёлой травмой лица
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Фото: Ekrānuzņēmums

Довольно жестокие сцены можно было наблюдать в начале этой недели во время турнира румынской организации бойцовских видов спорта RXF.

Шоу по пощёчинам RXF Slap Fighting, несмотря на румынское происхождение организаторов, прошло в Лас-Вегасе и получилось очень жёстким.

Правила поединка по пощёчинам предельно просты - два участника стоят друг напротив друга, а отделяет их лишь небольшой столик, за который можно держаться, чтобы не рухнуть от принятого удара. Защищаться от пощёчин запрещено, а удары наносятся по очереди. 

Самым жёстким поединком на RXF Slap Fighting получился 10-раундовый финал Гран-при между Александром Горщицей и Сорином Комсой. Победа досталась второму, хотя полученные удары сильно деформировали половину его лица. Его голова увеличилась примерно в полтора раза.

Турнир целиком можно посмотреть на YouTube-канале RXF Slap Fighting. Интересно, что за гигантский урон здоровью Комса получил довольно скромный гонорар. За победу в 10-ти раундовом противостоянии чемпиону заплатили 5 тысяч евро.

На победу Сорина Комсы отреагировал даже бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор: "Абсолютно великолепная техника, поздравляю нового чемпиона в тяжёлом весе", - написал Макгрегор в своём Twitter.

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