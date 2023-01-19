Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы сегодня поддержал поправки к постановлению "Об оплате труда в Рижской думе", который предусматривает повышение зарплаты для избранных в самоуправление должностных лиц.
Депутаты Рижской думы повысили себе зарплату; у Стакиса - 6415 евро в месяц
При принятии решения об увеличении зарплат депутаты не задали ни одного вопроса, и ни один депутат, в том числе депутаты оппозиции, не заявились на дебаты.
В связи с этим зарплата мэра Риги Мартиньша Стакиса в этом году увеличится в 1,7 раза по сравнению с нынешней зарплатой.
В настоящее время месячная зарплата председателя Рижской думы составляет 3851 евро.
С учетом норм закона об оплате труда должностных лиц и работников государственных учреждений и самоуправлений зарплата мэра Риги составит 6415 евро в месяц.
Согласно нормативным актам, заработная плата мэра Риги может быть еще выше, поскольку она определяется путем применения коэффициента к базовой месячной заработной плате. На 2023 год базовая месячная зарплата установлена в размере 1137,46 евро, а максимальный коэффициент для расчета зарплаты мэра Риги составляет шесть. Дума не намерена применять максимум и установит коэффициент на уровне 5,64.
Заработная плата вице-мэра Риги увеличится в 1,6 раза с 3386 евро до 5346 евро в месяц, председателей комитетов - с 2 698 евро до 3 469 евро, а их заместителей - с 2 010 евро до 2 559 евро в месяц.
Заработную плату депутатов Рижской думы планируется увеличить более чем на 600 евро — с 1270 до 1934 евро в месяц.
Общее влияние повышения зарплат на муниципальный бюджет составит 659 000 евро.
Как пояснил Стакис, принимая решение о размере вознаграждения, учитывалась определенная в стране иерархия зарплат, например, зарплата мэра Риги ниже зарплаты министра.
Мэр Риги пояснил, что зарплата должностных лиц запланирована меньше, чем могла бы быть. Однако учитывается и ситуация в целом в Латвии, поскольку зарплата мэра Риги не может быть ниже, чем у руководителей других самоуправлений.
Например, зарплата мэра Юрмалы составляет 5915 евро, Вентспилса - 5175 евро, Кекавы - 5119 евро, Елгавы - 4436 евро.
Увеличение зарплат необходимо также для того, чтобы можно было установить конкурентоспособное вознаграждение руководящим работникам Рижской думы, например, директорам департаментов, руководителям управлений и агентств. В целом в Рижском самоуправлении 60 ведущих работников, которым не удается установить конкурентоспособное вознаграждение без превышения нынешних зарплат должностных лиц.
Мэр Риги подчеркнул, что больше всего средств использовано для увеличения зарплат работникам самоуправления.
Как сообщалось ранее, в результате принятой в прошлом году реформы вознаграждения в проекте государственного бюджета 2023 года, который еще предстоит рассмотреть в новом Сейме, дополнительно около трех миллионов евро направлены на повышение зарплат для политических должностей, сообщила телепередача Латвийского телевидения (LTV) de facto.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!