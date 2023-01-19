Депутаты Рижской думы повысили себе зарплату; у Стакиса - 6415 евро в месяц

Заработную плату депутатов Рижской думы планируется увеличить более чем на 600 евро — с 1270 до 1934 евро в месяц.

Общее влияние повышения зарплат на муниципальный бюджет составит 659 000 евро.

Как пояснил Стакис, принимая решение о размере вознаграждения, учитывалась определенная в стране иерархия зарплат, например, зарплата мэра Риги ниже зарплаты министра.

Мэр Риги пояснил, что зарплата должностных лиц запланирована меньше, чем могла бы быть. Однако учитывается и ситуация в целом в Латвии, поскольку зарплата мэра Риги не может быть ниже, чем у руководителей других самоуправлений.

Например, зарплата мэра Юрмалы составляет 5915 евро, Вентспилса - 5175 евро, Кекавы - 5119 евро, Елгавы - 4436 евро.

Увеличение зарплат необходимо также для того, чтобы можно было установить конкурентоспособное вознаграждение руководящим работникам Рижской думы, например, директорам департаментов, руководителям управлений и агентств. В целом в Рижском самоуправлении 60 ведущих работников, которым не удается установить конкурентоспособное вознаграждение без превышения нынешних зарплат должностных лиц.

Мэр Риги подчеркнул, что больше всего средств использовано для увеличения зарплат работникам самоуправления.

Как сообщалось ранее, в результате принятой в прошлом году реформы вознаграждения в проекте государственного бюджета 2023 года, который еще предстоит рассмотреть в новом Сейме, дополнительно около трех миллионов евро направлены на повышение зарплат для политических должностей, сообщила телепередача Латвийского телевидения (LTV) de facto.