Главное за 19 января ⟩ Повышение зарплат в Рижской думе, борьба с "зайцами" и трибунал для Путина

Россия, вероятно, рассматривает возможность отправки небольшого количества новых боевых танков Т-14 "Армата" в Украину, считают в британской разведке. До сих пор о применении на поле боя этих машин, которые начали разрабатывать в 2009 году, не сообщалось. Может ли их отправка на фронт дать российским войскам существенное преимущество?

В Сеть попало видео, на котором российский журналист Владимир Познер и актер Леонид Ярмольник запечатлены на музыкальном вечере в Лос-Анджелесе.

В среду, 18 января, в 19.00 в Таллинне в Ласнамяэ полиция задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в убийстве найденной ночью мертвой Ирины.

Греческая теннисистка Мария Саккари была недовольна поведением 18-летней россиянки Дианы Шнайдер во время их матча во втором круге Australian Open.

Российский теннисист Андрей Рублёв в матче второго круга Australian Open с финном Эмилем Руусувуори пожаловался судье на зрителей с украинским флагом, которые его оскорбляли.

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Известный эксперт российской реальности, политики и общества Александр Невзоров в большом эксклюзивном интервью Rus.Postimees ответил на все вопросы о русских в Эстонии. "Переболевший фашизмом" публицист показал свой украинский паспорт, выразил уверенность, что Украина не проиграет войну Путина, и признался в любви к странам Балтии.