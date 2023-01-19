Вот уже и четверг близок к концу. Новостей достаточно много, так что стоит ознакомиться с ними в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 19 января ⟩ Повышение зарплат в Рижской думе, борьба с "зайцами" и трибунал для Путина
Новости Латвии:
Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы сегодня поддержал поправки к постановлению "Об оплате труда в Рижской думе", который предусматривает повышение зарплаты для избранных в самоуправление должностных лиц.
В целях борьбы с безбилетниками с 1 февраля в Риге на нескольких троллейбусных и автобусных маршрутах будет установлен порядок, при котором посадка пассажиров осуществляется только через передние двери, сообщила агентству LETA представитель муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Эстонский паспорт занимает 12-е место в мире, предоставляя безвизовый доступ в 181 страну и на территорию, согласно Индексу паспортов (Henley Passport Index) 2023 года. В прошлом году Эстония разделила свое место с Латвией и Словенией, однако в индексе 2023 года Латвия и Словения занимают 11-е место с безвизовым доступом в 182 страны.
В ноябре прошлого года в Риге снегоочистительная машина врезалась в припаркованный на обочине легковой автомобиль и уехала с места происшествия. Владелица пострадавшей легковушки уже почти два месяца ждет, пока полиция выяснит регистрационный номер виновного автомобиля, чтобы можно было обратиться к страховщику ОСТА, сообщает передача Bez tabu.
На улице Бривибас в четверг, 19 января, произошло столкновение троллейбуса Rīgas satiksme и легкового автомобиля, свидетельствуют фотографии очевидца.
В среду, 18 января, употребление алкоголя и спешка завершились для водителя BMW и его пассажиров тяжелой аварией на шоссе Рига - Саласпилс.
В среду, 18 января, в Риге, на Агенскалнском рынке, был открыт первый продовольственный пакомат в Латвии.
Звезда реалити-шоу Магоне Лиедескална только что стала юридически свободной женщиной. Как оказалось, ее бывший муж Жанис Шутов не единственный, с кем она судится. Выяснилось, что ей пришлось через суд выяснять отношения со всеми тремя отцами ее четверых детей, пишет Kas Jauns?.
1 апреля в "Арена Рига" состоится большое эротическое аквашоу "Искушение".
За рубежом:
Европейский Союз и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России, гласит резолюция Европейского парламента, принятая в четверг, 19 января, в Страсбурге. За нее проголосовали 427 евродепутатов, против - 19, воздержались - 33.
В четверг, 19 января, во время выступления перед участниками экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, кто сейчас принимает решения в Кремле и жив ли вообще президент России Владимир Путин, сообщает Русская служба ВВС.
У произведенных в России самолетов Sukhoi Superjet-100 больше не меняют топливные фильтры, так как их просто невозможно приобрести из-за санкций. Как сообщает The Moscow Times, грязные фильтры моют тормозной жидкостью и используют повторно.
Россия, вероятно, рассматривает возможность отправки небольшого количества новых боевых танков Т-14 "Армата" в Украину, считают в британской разведке. До сих пор о применении на поле боя этих машин, которые начали разрабатывать в 2009 году, не сообщалось. Может ли их отправка на фронт дать российским войскам существенное преимущество?
В Сеть попало видео, на котором российский журналист Владимир Познер и актер Леонид Ярмольник запечатлены на музыкальном вечере в Лос-Анджелесе.
В среду, 18 января, в 19.00 в Таллинне в Ласнамяэ полиция задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в убийстве найденной ночью мертвой Ирины.
Греческая теннисистка Мария Саккари была недовольна поведением 18-летней россиянки Дианы Шнайдер во время их матча во втором круге Australian Open.
Российский теннисист Андрей Рублёв в матче второго круга Australian Open с финном Эмилем Руусувуори пожаловался судье на зрителей с украинским флагом, которые его оскорбляли.
Интересное чтиво:
Известный эксперт российской реальности, политики и общества Александр Невзоров в большом эксклюзивном интервью Rus.Postimees ответил на все вопросы о русских в Эстонии. "Переболевший фашизмом" публицист показал свой украинский паспорт, выразил уверенность, что Украина не проиграет войну Путина, и признался в любви к странам Балтии.
В рамках франшизы в Латвии в 2017 году была открыта сеть розничных магазинов Fix Price. В этом году она планирует расшириться на латвийском рынке - несмотря на то, что у нее есть связи с Россией, похоже, что бизнес цветет и пахнет. Совладелец Fix Price - Сергей Ломакин - гражданин Кипра и России, который включен в латвийский "черный список". Въезд в Латвию ему запрещен. Однако российские миллионеры по-прежнему могут получать в Латвии значительную прибыль, скрываясь за спинами граждан ЕС - в данный момент в качестве бенефициарного владельца указана гражданка Эстонии.
В Уганде в связи с обвинениями в изнасиловании латвийской туристки задержан священнослужитель религиозного движения Epikaizo Ministries International Джозеф Коллинз Твахирва. С Ингой (имя изменено) в Уганде удалось встретиться и поговорить журналистам газеты Monitors, пишет Apollo.lv.
Департамент полиции и погранохраны Эстонии подтверждает серию нападений на автомобили сотрудников российского диппредставительства в Эстонии. Количество поврежденных машин приближается к двум десяткам.
Еженедельно RUS TVNET в рубрике "Звезды повышают градус" приоткрывает завесу в будуары знаменитостей и показывает самые горячие фото за последние дни.
Вторая ракетка Украины Марта Костюк заявила, что не собирается здороваться с российскими и белорусскими спортсменами, которые принимают участие в Открытом чемпионате Австралии.
"Почему люди выбирают анальный секс, я никогда не понимала. Особенно женщины - почему они позволяют делать это с собой и где там наслаждение?" - спрашивает читательница Зане. Ответить на вопрос мы попросили эксперта по удовольствиям, сертифицированного коуча, обучающегося психотерапевта Иеву Симане.
Ученые выяснили, что из всех пород кошек самыми умными являются абиссинские, бенгальские и бирманские, пишет "Сноб" со ссылкой на The Daily Mail.
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