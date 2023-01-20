Роналду и Месси снова встретились на поле. Возможно, в последний раз

Встреча завершилась победой парижан со счётом 5:4.

Счёт в матче уже на третьей минуте открыл Лионель Месси, которому ассистировал Неймар. На 34-й минуте Криштиану Роналду с пенальти сравнял счёт, а ближе к концу первого тайма парижан снова вывел вперёд защитник Маркиньос, однако ещё до перерыва Роналду вновь установил равенство на табло после того, как Неймар не реализовал свой 11-метровый удар.

На 53-й минуте отличился защитник "ПСЖ" Серхио Рамос, но через три минуты счёт вновь стал равным - отличился Чан Хюн Су. На 60-й минуте пенальти реализовал Килиан Мбаппе, а на 78-й минуте нападающий французов Уго Экитике сделал счёт 5:3. Уже в компенсированное время полузащитник саудовской команды Андерсон Талиска установил окончательный счёт на табло.

По ходу матча царила дружелюбная атмосфера, а Лионель Месси и Криштиану Роналду перед началом игры тепло поприветствовали друг друга, а во время поединка даже пожали руки и обнялись.

Месси и Роналду так же, как и Мбаппе и Неймар, провели на поле по 62 минуты, после чего отправились отдыхать. После игры Роналду был признан лучшим игроком встречи.

Это была 37-я встреча аргентинца с португальцем на футбольном поле. В последний раз Месси и Роналду встречались на поле в декабре 2020 года в матче Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус" (0:3). В той встрече португалец оформил дубль.