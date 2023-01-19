Командир НАТО: доставка танков в Украину может создать риски, но они управляемы

"Можем ли мы управлять рисками? Да, полностью. Я считаю, что мы в целом можем управлять рисками", - в четверг, 19 января, после совещания военного комитета НАТО сказал журналистам генерал.

Этими высказываниями Каволи показывает, что не считает, что Россия на доставку западных боевых танков в Украину может отреагировать ударами по союзникам НАТО.

"Россияне борются с танками, поэтому украинцам нужны танки", - в свою очередь указал председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, говоря о том, насколько важно обеспечить Украину танками.

"В том смысле, что должны быть силы равные тому, что есть у врага, это важно для украинцев, и в отношении их цели вернуть свою территорию", - указал Бауэр.