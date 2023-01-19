Пт, 20.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Командир НАТО: доставка танков в Украину может создать риски, но они управляемы

rus.tvnet.lv
Командир НАТО: доставка танков в Украину может создать риски, но они управляемы
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кристофер Каволи
Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кристофер Каволи Фото: AP/Scanpix

Возможные риски эскалации, которые могут быть вызваны доставкой западных боевых танков в Украину, являются управляемыми, считает верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кристофер Каволи

"Можем ли мы управлять рисками? Да, полностью. Я считаю, что мы в целом можем управлять рисками", - в четверг, 19 января, после совещания военного комитета НАТО сказал журналистам генерал.

Этими высказываниями Каволи показывает, что не считает, что Россия на доставку западных боевых танков в Украину может отреагировать ударами по союзникам НАТО.

"Россияне борются с танками, поэтому украинцам нужны танки", - в свою очередь указал председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, говоря о том, насколько важно обеспечить Украину танками.

"В том смысле, что должны быть силы равные тому, что есть у врага, это важно для украинцев, и в отношении их цели вернуть свою территорию", - указал Бауэр.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх