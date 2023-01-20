Матч завершился со счётом 6:3, 6:0 в пользу латвийской теннисистки. Счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу украинки.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. За это время Остапенко, занимающая 17-е место в мировом рейтинге WTA, сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Байндль (95 WTA) ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и использовала свой единственный брейк-пойнт.

Таким образом, Алёна Остапенко впервые в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open. Ранее её лучшим результатом был выход в третий круг соревнований.

В следующем раунде Остапенко встретится с 18-летней американкой Коко Гауфф (7 WTA), которая обыграла свою соотечественницу Бернарду Перу (41 WTA) со счётом 6:3, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января. В прошлом году женский одиночный турнир выиграла австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.