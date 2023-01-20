Фото ⟩ В Кенгарагсе откроется самый обширный Lidl в Латвии

Обустраивая и модернизируя окрестности нового магазина, Lidl Latvija высадил более 500 кустарников и саженцев деревьев, в том числе декоративные сосны, грабы и рябины на сумму более 68 тысяч евро.

Для повышения безопасности и удобства сообщения, компания за свой счет построила освещенный пешеходный переход с островком безопасности, а также обновила более 130 метров тротуара и дорожного полотна. Инвестиции Lidl в эти улучшения городской инфраструктуры превысили 127 тысяч евро. Общая сумма инвестиций в проект будет обнародована в день открытия магазина.

Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Lidl имеет более 12 000 магазинов и 200 логистических центров: компания работает в 31 стране и представлена в Азии.

SIA Lidl Latvija создано в феврале 2018 года и 7 октября 2021 года открыло свою сеть магазинов в Латвии. В настоящее время в сети Lidl Latvija работает 21 магазин в 12 городах страны. В логистическом центре, магазинах и офисе компании трудится команда примерно из 2000 человек.