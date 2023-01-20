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Фото ⟩ У здания Сейма состоятся мероприятия памяти баррикад 1991 года

rus.tvnet.lv/LETA
У здания Сейма состоятся мероприятия памяти баррикад 1991 года
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Сегодня, 20 января, в память о баррикадах января 1991 года у здания Сейма в 16:00 будет зажжен памятный костер, сообщили агентству LЕТА в пресс-службе Сейма.

Традиционно в Сейме соберутся работавшие во время баррикад журналисты, которые освещали ненасильственное сопротивление народа и предоставляли информацию о событиях исторических январских дней как в стране, так и за рубежом.

Участвовать в мероприятии приглашены работники радио, телевидения и печати, деятели кино, сотрудники пресс-центра Верховного Совета и бывшие члены Верховного Совета.

Памятное мероприятие в честь событий января 1991 года продолжится в Красном зале Сейма, где к присутствующим обратится спикер Сейма Эдвард Смилтенс.

В этот день депутаты также возложат цветы к памятнику Свободы и памятным местам на Бастионной горке.

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