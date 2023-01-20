В прошлом году в Риге родилось 66 детей украинских беженцев

В этом году у беженцев уже появились на свет пятеро новорожденных.

Жители Украины имеют возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги. В прошлом году более 16 000 украинцев воспользовались возможностью бесплатно посетить Рижский национальный зоосад, сообщил Ланге.

Более 60 украинцев устроились на работу в столичных предприятиях. Больше всего их в компании Rīgas satiksme - более 30 человек.

Ланге также проинформировал о поддержке, которую муниципальные предприятия оказали Украине. Так, в Киев недавно был отправлен 21 автобус.

Пожертвования Украине делали Рижская 1-я больница, ООО Rīgas ūdens, Рижский роддом и ООО Rīgas meži.

Кроме того, самоуправление только что поддержало решение АО Rīgas siltums передать в дар Украине восемь генераторов.

Как сообщалось, сегодня Рижская дума провела пресс-конференцию об итогах деятельности предприятий самоуправления в 2022 году и планах на 2023 год.