В прошлом году в Рижском родильном доме родилось 66 детей украинских беженцев, сообщил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Риги Янис Ланге.
В прошлом году в Риге родилось 66 детей украинских беженцев
В этом году у беженцев уже появились на свет пятеро новорожденных.
Жители Украины имеют возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги. В прошлом году более 16 000 украинцев воспользовались возможностью бесплатно посетить Рижский национальный зоосад, сообщил Ланге.
Более 60 украинцев устроились на работу в столичных предприятиях. Больше всего их в компании Rīgas satiksme - более 30 человек.
Ланге также проинформировал о поддержке, которую муниципальные предприятия оказали Украине. Так, в Киев недавно был отправлен 21 автобус.
Пожертвования Украине делали Рижская 1-я больница, ООО Rīgas ūdens, Рижский роддом и ООО Rīgas meži.
Кроме того, самоуправление только что поддержало решение АО Rīgas siltums передать в дар Украине восемь генераторов.
Как сообщалось, сегодня Рижская дума провела пресс-конференцию об итогах деятельности предприятий самоуправления в 2022 году и планах на 2023 год.
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