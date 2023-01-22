Посмотри! ⟩ Фанат "Лейкерс" заработал 70 000 долларов за одно мгновение

Фанаты клуба из Лос-Анджелеса в шутку пишут в соцсетях, что Дэвиду нужно дать шанс проявить себя в качестве игрока "Лейкерс", ведь с бросками с дальней дистанции у команды в этом сезоне дела идут неважно. Трёхочковые броски в этом сезоне выполняются с точностью 33,7%, что является лишь 27-м показателем среди 30 команд.