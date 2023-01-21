ВИДЕО ⟩ Экс-игрок "Спартака" полуголым покорил гору при минус 19

32-летний немец опубликовал в своих социальных сетях фотографии, на которых запечатлено его восхождение на заснеженную горную вершину без верхней одежды - в шортах, обуви и шапке.

Андре взошёл на гору Снежка на границе Польши и Чехии. За плечами немец нёс рюкзак. Высота вершины - 1603 метра.

"Тяжелейшая вещь в моей жизни с физической и ментальной точки зрения! В последние минуты я ничего не чувствовал, и мне нужно было найти что-то глубоко внутри себя, чтобы продолжать!

Минус 19 градусов, ветер со скоростью 100 километров в час дует нам в лицо. Метель и дождь! Что я узнал… Моё тело сильнее, чем я думал. Если вложить в него силу мысли и духа, то я могу сделать что угодно", - написал Шюррле.

В 2019 году в возрасте 29 лет Шюррле завершил профессиональную карьеру. Последним клубом немца была дортмундская "Боруссия". Также на его счету выступления за "Вольфсбург", "Фулхэм", "Челси", "Байер", "Майнц" и московский "Спартак".

Шюррле является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии, за которую он провёл 57 матчей и забил 22 мяча.