Вот и подошла к концу рабочая неделя. Надеемся, она была для вас плодотворной и уже этим вечером вы сможете окунуться в полноценный отдых. Если вам сегодня было особо не до новостей, то предлагаем нашу ежедневную подборку - коротко о главном из того, что произошло в Латвии и за ее пределами в пятницу, 20 января.
Главное за 20 января ⟩ ЧП в больнице Даугавпилса, странный мужчина в Пурвциемсе и необычное явление в Даугаве
Новости Латвии:
В приемном отделении Даугавпилсской региональной больницы умерла женщина. По словам ее дочери Ольги, 74-летняя Алдона Мелех кричала и взывала о помощи, но к ней так никто и не подошел. В больнице ситуацию объяснили наплывом тяжелых пациентов, сообщает программа "Новый день" портала Rus.LSM.
Последнюю неделю вся Латвия следила за тревожными событиями в Екабпилсе. Уровень воды в Даугаве повысился до критической точки, и дамба, которая защищала город, начала не выдерживать давление. Пришлось эвакуировать жителей. В Сети "гуляли" шокирующие ролики с места происшествия: некоторые дома в городе были затоплены до уровня окон, а автомобили, теплицы и небольшие садовые домики - почти до крыши. Сейчас ситуация стабилизировалась и уровень воды постепенно опускается. Жители Екабпилса возвращаются в свои дома, где их ждут затопленные подвалы, испорченная мебель и новый ремонт.
Сегодня, 20 января, в память о баррикадах января 1991 года у здания Сейма в 16:00 был зажжен памятный костер.
Lidl успешно завершил строительные работы и 2 февраля 2023 года откроет свой первый магазин в Кенгарагсе, на улице Прушу, 1, сообщили RUS TVNET на предприятии. Учитывая высокую плотность жителей в этом районе и высокую активность покупателей в других магазинах Lidl, принято решение расширить торговый зал нового магазина до 1700 квадратных метров, что больше, чем в других магазинах торговой сети.
В рижском микрорайоне Пурвциемс внимание детей и их родителей привлек некий мужчина, который пытается заговорить и подружиться с молодежью, сообщает передача Degpunktā.
АО Skulte LNG Terminal, которое намеревается построить в Скулте терминал сжиженного природного газа (СПГ), нашло стратегического инвестора и представило правительству предложение с описанием желаемых форм сотрудничества, сообщил генеральный директор Skulte LNG Terminal Ренар Микельсонс.
В конце прошлой недели полиция в Кулдиге по подозрению в попытке убийства задержала мужчину, сообщает агентство LETA. Перед этим он читал книги и смотрел сериалы о серийных убийцах, где и получил информацию о том, как убить человека, после чего решил испытать полученные знания на женщине.
В Риге на чердаке дома полиция нашла плантацию марихуаны и изъяла десять килограммов запрещенного растения, сообщает Государственная полиция.
У Латвии есть план действий на случай, если в России начнется очередная массовая мобилизация и тысячи людей будут пытаться пересечь российско-латвийскую границу, сказал в интервью агентству LЕТА министр внутренних дел Марис Кучинскис.
В четверг, 19 января, на дороге Рига - Балдоне начал скользить и упал в кювет грузовик, сообщает передача Degpunktā.
За рубежом:
Решение по поставкам Украине основного танка Leopard пока не принято. Об этом в пятницу, 20 января, заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус в рамках продолжающейся на американской базе Рамштайн встречи участников Контактной группы по обороне Украины - уже восьмой по счету. По словам министра, этот вопрос обсуждался: у него есть как сторонники, так и противники.
Грандиозный триумф, несомненный успех, победа не только тактическая, но и стратегическая, тысячи уничтоженных врагов - такими преувеличенными и не вполне отражающими действительность выражениями кремлевские идеологи отмечали на минувших выходных взятие небольшого украинского города Соледар.
Новые пакеты военной помощи США и европейских стран Украине сильно отличаются от предыдущих. В них гораздо больше систем, которые могут быть использованы в наступлении.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал вопрос о продолжении мобилизации, назвав его "юридическим", сообщает "Медуза".
Шесть стран - Южный Судан, Доминика, Экваториальная Гвинея, Габон, Ливан и Венесуэла - лишились права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за того, что своевременно не внесли взносы в текущий бюджет организации, говорится в письме, распространенном генсеком ООН Антониу Гутерришем в четверг, 19 января.
В четверг, 19 января, в соцсетях появилось несколько фото и видео, на которых видно, как на нескольких домах в Москве размещают зенитно-артиллерийские и ракетные комплексы. Одно такое устройство находится на здании Минобороны России в Москве.
России дорого обойдутся огромные скидки, которые она дает на нефть Urals, а также падение поставок газа в Европу. Эксперт по рынку развития Тимоти Эш указал, что в области экспорта газа в этом году Россия потеряет 50 миллиардов долларов, а скидки в 30-40% на нефть не позволят властям РФ получить еще около 100 млрд.
Иран не признает оккупированные и аннексированные Россией территории Украины частью РФ, заявил в четверг, 19 января, в интервью турецкому телеканалу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
Интересное чтиво:
Одна из самых красивых и популярных футболисток мира Алиша Леманн, к радости её многочисленных подписчиков в соцсетях, теперь свободна. Правда, причина расставания девушки и её возлюбленного многих повергла в недоумение.
Не буду на этот раз опасаться тавтологии, но 19 января в "Арена Рига" состоялся по истине эпичный концерт с участием таких музыкальных коллективов, как Epica и Apocalyptica.
Метеоролог и комментатор прогноза погоды Том Брицис опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых запечатлено необычное природное явление, наблюдаемое в Даугаве.
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