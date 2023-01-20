Главное за 20 января ⟩ ЧП в больнице Даугавпилса, странный мужчина в Пурвциемсе и необычное явление в Даугаве

Интересное чтиво:

Одна из самых красивых и популярных футболисток мира Алиша Леманн, к радости её многочисленных подписчиков в соцсетях, теперь свободна. Правда, причина расставания девушки и её возлюбленного многих повергла в недоумение.

Не буду на этот раз опасаться тавтологии, но 19 января в "Арена Рига" состоялся по истине эпичный концерт с участием таких музыкальных коллективов, как Epica и Apocalyptica.

Метеоролог и комментатор прогноза погоды Том Брицис опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых запечатлено необычное природное явление, наблюдаемое в Даугаве.

На предстоящей неделе в Латвии осадков будет меньше, а температура воздуха лишь иногда поднимется выше нуля, прогнозируют синоптики.

Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко победила украинку Катерину Байндль в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

"Я очень хочу побыстрее отказаться от актерства", - сказала актриса Чулпан Хаматова в интервью YouTube-каналу "Технари Кремниевой Долины" во время своих последних гастролей в США.

Нетипичное тепло стало причиной беспокойства на европейских горнолыжных курортах. Из-за отсутствия снега многие из них закрыты. Восемь стран сообщили о рекордно высоких среднесуточных температурах в первый день нового года. Телекомпания CNN подвела итоги ситуации на нескольких европейских горнолыжных курортах, пишет Apollo.lv.

Женщина, набравшая миллионы подписчиков благодаря своему макияжу, рассказывает, что мужчины часто называют ее некрасивой, пока она не накрасится.

Прошел год с тех пор, как транс-персона Мадара Марта Штерн, известная по шоу TV3 "Операция: Новая жизнь" (Operācija: Jauna dzīve), перенесла операцию по смене пола. Теперь она делится мыслями о произошедшем.

На Рождество в 2019 году латвийский шеф-повар и отец-одиночка Дидзис Пирагс выиграл в национальную лотерею Англии миллион фунтов. Английская пресса, сообщая об этом, особенно отмечала факт, что, выиграв миллион, латвийский шеф-повар на следующий день пришел на свою рабочую смену в престонском пабе Hungry Horse, чтобы готовить на кухне рождественские блюда.

Эксперты объясняют, почему не следует проходить контроль безопасности в аэропорту босиком, передает портал 15min.