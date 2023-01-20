Министр обороны США: Украина может начать контрнаступление уже весной

"У нас есть определенное окно возможностей – с этого момента и до весны, может начаться контрнаступление, и до этого осталось не так много времени. Нам нужно укрепить обороноспособность", - заявил Остин журналистам на встрече контактной группы по военной поддержке Киева, проходящей на городе Рамшайн.

По словам Остина, западные союзники могли бы еще больше увеличить поддержку Украины.

"Мы все могли бы делать больше", - сказал Остин, отметив при этом, что Берлин остается "заслуживающим доверие" союзником, несмотря на отказ Германии утвердить поставки танков Leopard 2 Украине.

В свою очередь глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что подготовиться к новому наступлению в ближайшие же месяцы Украине будет очень непросто - но Милли уверен, что это вполне можно сделать, сообщает Русская служба ВВС.

"Личный состав должен быть обучен, должен освоить технику. Временное окно для того, чтобы выполнить эти задачи, очень невелико, это очень трудно сделать", - сказал генерал Милли на пресс-конференции.