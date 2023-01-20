Рассказ солдата: "Иногда лучше отступить, чтобы потом сокрушить врага"

Сотрудник пресс-службы 46-й десантно-штурмовой бригады, сопровождающий нас в этой поездке, объясняет, что линия фронта непрерывно движется - часто совершенно непредсказуемым образом, - иногда за день перемещаясь на несколько километров.

"Ситуация тут у нас тяжелая", - признает Андрей, ныряя в хорошо замаскированный среди руин командный бункер.

Его бригада только что получила подробную информацию о расположении российского бронетранспортера, замеченного украинским дроном-разведчиком.

Буквально несколько мгновений - и три залпа в сторону обнаруженной машины дает стоящая по соседству легкая зенитка.

Этот вид вооружений ВСУ получили от Великобритании, и украинская армия быстро убедилась в эффективности его применения в условиях местного рельефа.

"Каждый день мы уничтожаем от 50 до 100 людей противника", - заявляет Андрей.

Окрестности Бахмута стали одним из самых горячих участков фронта за все время войны Фото: 46th Brigade Ukrainian military

Бои за Соледар стали одним из самых затяжных и ожесточенных сражений этой войны.

Российские войска и наемники кремлевской группировки "ЧВК Вагнер", не гнушающейся восполнять потери личного состава за счёт матерых уголовников, набранных прямо из российских тюрем, положили здесь немало своих людей.

Впрочем, в результате им все же удалось взять под контроль холм, на вершине которого еще недавно стоял небольшой городок, а теперь раскинулась выжженная пустыня, из которой лишь кое-где торчат скелеты разрушенных домов, окруженные грудами щебня.

Между собой украинские военные иногда обсуждают, что потеря Соледара могла стать следствием плохой координации командиров различных подразделений ВСУ между собой.