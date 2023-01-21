Фото, Видео ⟩ В Риге состоялась акция в поддержку Алексея Навального

"Однако число противников путинизма растет с каждым днем.

Выступая единым фронтом, мы требуем немедленного освобождения Алексея Навального и всех политических заключенных, признания поражения путинской власти и окончания кровопролитной войны.

Мы выходим для того, чтобы смелые люди, запертые в тюремных камерах за свою непреклонную честную и антивоенную позицию, видели, что они не забыты, что с ними весь мир. И для того, чтобы наше единство видели преступные власти, пока еще уверенные в своем всесилии. Мы выходим за себя и за всех, кто сегодня не может выйти в России. Мы знаем, даже самую темную ночь все равно сменит рассвет", - говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Ранее Алексея Навального в 10-й раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Такое наказание назначается ему за мелкие правонарушения. В последний раз его посадили в изолятор за то, что он якобы не вовремя принял ванну.

10 января российские медики опубликовали открытое письмо, в котором призвали администрацию колонии прекратить издевательства над Навальным и оказать ему необходимую медицинскую помощь.

На сегодняшний день это письмо подписали более 600 врачей.

RUS TVNET уже писал, что соратники Алексея Навального запустили кампанию #FreeNavalny, цель которой - объединить усилия, направленные на его освобождение, людей во всем мире, сообщила дочь Навального Дарья в Twitter и YouTube во вторник, 17 января.

В рамках кампании будет предоставляться информация о новых уголовных делах в отношении Алексея Навального, условиях его содержания в российской колонии, запретах на конфиденциальное общение с адвокатами и ухудшении его здоровья. Для этого создан сайт "Свободу Навальному" (free.navalny.com).

Галерея: Алексей Навальный