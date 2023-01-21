21 января в 13:00 в Риге у дома Конгрессов прошла акция протеста против политических репрессий в России.
Фото, Видео ⟩ В Риге состоялась акция в поддержку Алексея Навального
Митинг начался в 13:00. Вначале собралось около 20 человек. Но с каждой минутой подходили новые люди. И, как сообщают очевидцы, к 13:30 в митинге участвовало уже более 50 человек. Многие держали плакаты с призывами освободить Алексея Навального. Скандировали лозунги об освобождении политзаключенных в России.
Слышны лозунги: "Свободу Алексею Навальному", "Свободу Илье Яшину", "Свободу России".
Протестующие также выражали протест против войны в Украине и скандировали: "Вон из Украины" и "Нет войне".
Около 14:00 протестующие начали расходиться и акция закончилась.
Сам митинг прошел спокойно, без эксцессов и провокаций.
Галерея: Митинг в поддержку Алексея Навального
Галерея: Митинг в поддержку Алексея Навального
Видео: Митинг в поддержку Алексея Навального
Напомним, что 21-22 января российские активисты по всему миру выходят на большую акцию протеста против политических репрессий в России. Два года назад, 17 января, был арестован Алексей Навальный, один из лидеров российской оппозиции, чудом выживший после отравления спецслужбами РФ. Участники всемирной акции выступают в поддержку Алексея Навального и всех политических заключенных.
Готовясь к захватнической войне в Украине, Владимир Путин постарался обезглавить демократические силы России. Они бы не допустили войны. Но кто-то был выдавлен из страны и вынужден ее покинуть, кто-то решил бороться до конца и был схвачен по приказу диктатора, говорится в пресс-релизе мероприятия.
"Однако число противников путинизма растет с каждым днем.
Выступая единым фронтом, мы требуем немедленного освобождения Алексея Навального и всех политических заключенных, признания поражения путинской власти и окончания кровопролитной войны.
Мы выходим для того, чтобы смелые люди, запертые в тюремных камерах за свою непреклонную честную и антивоенную позицию, видели, что они не забыты, что с ними весь мир. И для того, чтобы наше единство видели преступные власти, пока еще уверенные в своем всесилии. Мы выходим за себя и за всех, кто сегодня не может выйти в России. Мы знаем, даже самую темную ночь все равно сменит рассвет", - говорится в сообщении организаторов мероприятия.
Ранее Алексея Навального в 10-й раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Такое наказание назначается ему за мелкие правонарушения. В последний раз его посадили в изолятор за то, что он якобы не вовремя принял ванну.
10 января российские медики опубликовали открытое письмо, в котором призвали администрацию колонии прекратить издевательства над Навальным и оказать ему необходимую медицинскую помощь.
На сегодняшний день это письмо подписали более 600 врачей.
RUS TVNET уже писал, что соратники Алексея Навального запустили кампанию #FreeNavalny, цель которой - объединить усилия, направленные на его освобождение, людей во всем мире, сообщила дочь Навального Дарья в Twitter и YouTube во вторник, 17 января.
В рамках кампании будет предоставляться информация о новых уголовных делах в отношении Алексея Навального, условиях его содержания в российской колонии, запретах на конфиденциальное общение с адвокатами и ухудшении его здоровья. Для этого создан сайт "Свободу Навальному" (free.navalny.com).
Галерея: Алексей Навальный
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