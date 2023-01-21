Сегодня в Риге пройдет акция в поддержку Алексея Навального

21-22 января российские активисты по всему миру выходят на большую акцию протеста против политических репрессий в России. Два года назад, 17 января, был арестован Алексей Навальный , один из лидеров российской оппозиции, чудом выживший после отравления спецслужбами РФ. Участники всемирной акции выступают в поддержку Алексея Навального и всех политических заключенных.

Готовясь к захватнической войне в Украине, Владимир Путин постарался обезглавить демократические силы России. Они бы не допустили войны. Но кто-то был выдавлен из страны и вынужден ее покинуть, кто-то решил бороться до конца и был схвачен по приказу диктатора, говорится в пресс-релизе мероприятия.

Мы выходим для того, чтобы смелые люди, запертые в тюремных камерах за свою непреклонную честную и антивоенную позицию, видели, что они не забыты, что с ними весь мир. И для того, чтобы наше единство видели преступные власти, пока еще уверенные в своем всесилии. Мы выходим за себя и за всех, кто сегодня не может выйти в России. Мы знаем, даже самую темную ночь все равно сменит рассвет", - говорится в сообщении организаторов мероприятия.