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Сегодня в Риге пройдет акция в поддержку Алексея Навального

rus.tvnet.lv
Сегодня в Риге пройдет акция в поддержку Алексея Навального
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Граффити с изображением Алексея Навального.
Граффити с изображением Алексея Навального. Фото: ANTON VAGANOV

21 января в 13:00 в Риге у дома Конгрессов пройдет акция протеста против политических репрессий в России. 

21-22 января российские активисты по всему миру выходят на большую акцию протеста против политических репрессий в России. Два года назад, 17 января, был арестован Алексей Навальный, один из лидеров российской оппозиции, чудом выживший после отравления спецслужбами РФ. Участники всемирной акции выступают в поддержку Алексея Навального и всех политических заключенных.

Готовясь к захватнической войне в Украине, Владимир Путин постарался обезглавить демократические силы России. Они бы не допустили войны. Но кто-то был выдавлен из страны и вынужден ее покинуть, кто-то решил бороться до конца и был схвачен по приказу диктатора, говорится в пресс-релизе мероприятия.

"Однако число противников путинизма растет с каждым днем.

Выступая единым фронтом, мы требуем немедленного освобождения Алексея Навального и всех политических заключенных, признания поражения путинской власти и окончания кровопролитной войны. 

Мы выходим для того, чтобы смелые люди, запертые в тюремных камерах за свою непреклонную честную и антивоенную позицию, видели, что они не забыты, что с ними весь мир. И для того, чтобы наше единство видели преступные власти, пока еще уверенные в своем всесилии. Мы выходим за себя и за всех, кто сегодня не может выйти в России. Мы знаем, даже самую темную ночь все равно сменит рассвет", - говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Напомним, Алексея Навального в 10-й раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Такое наказание назначается ему за мелкие правонарушения. В последний раз его посадили в изолятор за то, что он якобы не вовремя принял ванну.

10 января российские медики опубликовали открытое письмо, в котором призвали администрацию колонии прекратить издевательства над Навальным и оказать ему необходимую медицинскую помощь.

На сегодняшний день это письмо подписали более 600 врачей.

Ранее RUS TVNET писал, что соратники Алексея Навального запустили кампанию #FreeNavalny, цель которой - объединить усилия, направленные на его освобождение, людей во всем мире, сообщила дочь Навального Дарья в Twitter и YouTube во вторник, 17 января.

В рамках кампании будет предоставляться информация о новых уголовных делах в отношении Алексея Навального, условиях его содержания в российской колонии, запретах на конфиденциальное общение с адвокатами и ухудшении его здоровья. Для этого создан сайт "Свободу Навальному" (free.navalny.com).

Галерея: Алексей Навальный

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